人妻氣炸！夫吃表妹喜酒「包2萬多」 網看夫妻資產傻眼：怎敢生小孩

參加婚禮最令人煩惱的，莫過於禮金的多寡了。一位人妻發文抱怨，近日老公的表妹結婚，因為夫妻兩人與她的關係平平，又只有一人赴約，原PO原先打算包個幾千塊紅包就好。不料原PO事後發現，老公包了2萬多塊給對方，讓她相當憤怒，氣得抱怨「我們共同帳戶裡面只剩兩千多」！

原PO在FB粉專「靠北老公2.0」投稿，老公的表妹近期結婚，因為對方明確表示不能帶小孩參加婚禮，所以她決定在家帶小孩，讓老公獨自參加。

原PO表示，當年跟丈夫結婚時，表妹的媽媽包給他們1萬6千元的紅包，以習俗來說，回禮的應該是婆婆，而他們再另外包一個紅包給表妹。她也說明，自己與丈夫結婚9年，見不到這位表妹3次，關係也不熱絡，再加上婚禮只有一人到場，原PO認為只要包個幾千元的紅包就好，老公則表示會看著辦。

不料，婚禮後原PO追問老公究竟包了多少錢，對方沒有給出明確的數字，事後她查看夫妻的共同帳戶才發現，老公包了2萬多元給表妹，而兩人的共同帳戶裡只剩2千多塊。

對此，原PO的老公解釋，因為表妹是醫生，所以包多一點比較有面子。不過原PO認為，就算包這麼多表妹也不會感謝他們，且婆婆也另外包給她了，到底要面子做什麼？

有網友認為原PO老公應量力而為，不該花錢買面子，「心意最重要！不用打腫臉充胖子」、「死要面子，遇到這種也是累」、「日子過好最重要，死要面子的往往害了整家人」、「量力而為！自己荷包都扁何苦讓人荷包滿滿？回禮高一些些就好啊，又不熟」。

不過也有人表示，禮金該由誰回禮，要看當初收1萬6紅包的人是誰、錢如何運用，「如果當初1萬6的紅包是你們收走，那你老公的回禮2萬多是沒問題的；但如果相反是你婆婆收走的話，你們根本一毛錢都不用包了，當初的禮金誰收走，就應該是收的人去回禮 」、「當初禮金都用在婚禮宴會上，剩下都給妳們，就妳們要處理；如果是長輩收的那就長輩包」、「當時1萬6如果是你們收走的，老公包兩萬多合理」。

有網友則認為原PO的問題也不小，「共同帳戶剩兩千？那妳還敢生小孩？妳自己問題也不小啊」、「帳號只剩兩千多也敢生小孩」、「為1、2萬大發火？這點數目實在很不值得耶，努力一點賺錢比較實在」、「她包1萬6妳要給人家包幾千就好，妳哪來的臉」。