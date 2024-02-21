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地板反潮跌倒 她怨大嫂「起床不先擦地」怒討醫藥費：不給怎麼辦？
俗話說「吹南風，房子狂流汗」，南風帶來的濕氣讓室內容易反潮，有名女網友在臉書社團發文稱家中地板因為反潮濕滑害她跌倒，並抱怨都是大嫂沒有一早將地板擦乾的錯，還表示下班之後要去看醫生，要是大嫂不出醫療費要怎麼辦？貼文一出引來大批網友留言，覺得女網友根本是「毒姑」。
原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」貼文，表示家中因為吹南風的關係導致地板牆壁都濕濕的，也因此害她在家中滑倒，原PO說從跌倒後早上工作時就覺得屁股越來越痛，但因為上班沒時間冰敷，擔心自己是不是一摔將骨頭摔裂了，氣憤指責「大嫂先起來沒把地板擦乾害我摔倒很痛」，原PO還說等下班要去看診，並說自己晚上要跟大嫂要醫藥費，擔心如果大嫂不出錢怎麼辦？
貼文發出後引來許多網友不滿的噓聲，認為原PO跌倒根本不關大嫂的事，為什麼大嫂需要付醫藥費？「千錯萬錯都是別人的錯，別人都不會跌倒，就你會」、「大嫂不是你家清潔工欸」、「大嫂欠你嗎？」、「不會跟你大哥要？」、「我建議你向房子的主人求償，畢竟他不買房就不會讓你住進來再害你摔倒。如果房子是大嫂的話我建議她把你趕出去」。
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