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準岳父母買房買車當嫁妝 女友提1條件讓他猶豫「該結婚嗎？」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO日前提親，女友爸媽說會買房子和車子給女兒當嫁妝，但女友也表明婚後不工作，還要他每個月給2萬5生活費，讓他相當無奈。 示意圖／ingimage
原PO日前提親，女友爸媽說會買房子和車子給女兒當嫁妝，但女友也表明婚後不工作，還要他每個月給2萬5生活費，讓他相當無奈。 示意圖／ingimage

結婚是人生大事，婚前就應該將生活習慣、想法以及未來規劃等事情溝通清楚，才能知道到底適不適合步入婚姻。一名男網友最近和女友論及婚嫁，雖女方爸媽直接給一棟房子和一輛車子當嫁妝，但女友也表明婚後不工作，希望男方每個月固定給生活費，讓他聽了很傻眼，猶豫是否真的要結婚。

這名男網友在Dcard以「這樣的婚姻條件，你們結嗎？」為題發文，日前已經向女方家提親，沒想到女友爸媽直接買了房子和車子當嫁妝，女友還說婚後不打算出去工作，靠他的薪水就好了，自己可以在家裡帶小孩，希望原PO每個月可以給2萬到2萬5的生活費，讓他聽了很傻眼。他說自己的薪水才6萬元，原本規劃結婚後兩個人一起買房，一起努力工作賺錢負擔，但如今這個計畫完全被打亂。

身旁同事都很羨慕原PO，還說這樣可以少奮鬥30年，但他不以為然，雖然不用買房就有房子住，但每個月還是得固定付2萬5，到最後房子還不是自己的，讓他無奈地說「我很怕老了我沒有存款，換我看她臉色嗎？」

貼文一出，眾人一致不看好，「這還用問嗎？趕快逃離，無底洞的地獄」、「小廟很難養大佛，你還是早點跑吧」、「房貸2萬只要繳20-40年，你這個2.5萬可是要繳一輩子呢！家庭收入以6萬來說的話，日子會過的蠻辛苦，居然還不想去工作」、「換個女友就好了啊，價值觀不一樣何必妥協？」、「6萬薪水怎麼可以固定給另一半給2萬5，讓她不用上班還要再養小孩，真的會很辛苦」、「別結了，你才賺6萬自己留著花」、「趁早止損，去找一個可以一起努力的對象，比較有保障而且更踏實」。

嫁妝 結婚

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