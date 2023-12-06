幫女友分攤房租月繳5000元 男發現女友竟是房東引網笑：怕你吃軟飯

在男女交往中，「欺騙」是會讓感情出現裂痕的關鍵。日前有位男網友表示，他跟女友交往兩年，偶爾會去女友家住，並幫忙攤付5000元的房租，事後才發現「房子是女友的」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，他跟女友已交往兩年，偶爾會去女方家住，體恤她要付1萬2千元的房租，於是他幫忙付5000元，沒想到最後發現「房子根本是女友的，合租則是同事跟她租」，原PO難過表示「突然覺得她有很多秘密，也覺得自己配不上她，不懂女友的心態」。

文章曝光後，引來網友熱議，許多人贊成女方的做法，直言「代表這段感情，你對女方來說有點問題」、「她是為了保護你大男人的心態」、「怕你是渣男啊，這種女生做得好」、「她很聰明，想要你務實點，別吃軟飯」、「男女朋友有保留正常的，是你自己願意幫付」、「怕傷到你自尊心啦」、「聰明的女人，你房租要準時交啊，別吃軟飯」、「你看你知道後心態出現哪些變化」。

有些人則有不同看法，「管他租還自己的，你都是在幫別人養老婆懂嗎？」、「男女對調就不一樣了，男生跟女朋友收房租就會被罵翻」、「自己有房沒問題，但為何要跟男方拿錢，這心態你自己要跟女方了解清楚」、「是我我沒辦法接受兩年都被隱瞞，我認為如果女生想隱瞞，那也不應該利用這男的來幫忙付房貸」。