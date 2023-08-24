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這招對付媽寶男！男友「我媽說」掛嘴邊 她出奇招讓他氣到分手

聯合新聞網／ 綜合報導
男友老愛將「我媽說」掛嘴邊，女網友出奇招回擊，讓對方氣到提分手。圖片來源/ingimage
男友老愛將「我媽說」掛嘴邊，女網友出奇招回擊，讓對方氣到提分手。圖片來源/ingimage

一名女網友分享自己與媽寶男友交往的經驗，對方一開口10句至少3句不離「我媽說」，交往半年期間，每次見面都會被轟炸。後來她決定以相同方式反制男友，學他在每句話開頭加上「我媽說」之外，還加碼「我爸說」，最後男友氣到提分手

原PO在「匿名公社」發文表示，她和男友交往半年，每週大約見2、3次，但男友講話很愛用「我媽說」，例如「我媽說妳大學學歷不夠，應該再去進修」、「我媽說妳裙子太短」、「我媽說妳嫁過來要學煮飯」等等，讓原PO超生氣，有次甚至回嗆男友「你怎不去娶你媽啊？整天我媽說。」

後來原PO想到一妙招，決定用相同的方式回擊男友，如「我媽說你薪水只有六萬養家可能不太夠」、「我媽說你咀嚼時太大聲」，後來還加碼「我爸說」，例如「我爸說你沒有男人該有的霸氣」、「我爸說我們要結婚他得好好思考一下」等等。

原PO提到，在這樣以牙還牙一個月後，作戰計劃終於大成功，男友氣到受不了提分手，還罵她是爸寶、媽寶，「我笑死了，馬上答應他。」

貼文引起網友熱議，大家紛紛留言稱讚原PO，「帥喔」、「高招」、「妳的情商真的很高」、「聰明的女孩」、「讚～就是要以其人之道還治其人之身」、「這個可以當對付媽寶的範本了」。

媽寶 分手

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一句好話

牽手需要勇氣，分手需要智慧。

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