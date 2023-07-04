大嫂怨16歲懷孕的妯娌整天躲房間要她伺候 網勸：硬起來

妯娌之間有時會比婆媳還可怕！因分別從不同家庭而來的妯娌，想要和睦相處真的是一門高深學問。日前有一名大嫂發文抱怨，家中有一位才16歲懷孕中的妯娌，整天躲在房間裡，自己下班回家還要伺候她，深覺不公平，大喊想離婚，網友異口同聲勸搬離。

有一名大嫂在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文投訴妯娌，她表示家裡有一名才16歲的妯娌，現正懷孕中，整天都躲在房間裡，很多事情都不懂不做，身為大嫂不僅要煮飯給她吃，還要幫她整理家務，因為是大家庭，覺得超級麻煩，每天下班還要伺候老老小小，有一天受不了了，就跟先生訴苦，先生表示會處理，結果原PO反而被小叔指著頭罵說「如果哪天懷孕了，就不要躲起來都不要動」，還跑去跟婆婆告狀，婆婆雙手一攤不想參戰，於是原PO氣到直接跟先生放話說「要搬出去，沒辦法這樣接受，他的老婆才是老婆，難道你老婆活該被罵嗎？」最後兄弟談好，洗衣、煮飯還是由原PO處理，讓原PO氣到大喊「我想離婚了」。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「勸離不勸和」、「支持妳搬出去住，往後的日子更苦」、「不理解為什麼原po要付起照顧小叔老婆的生活+三餐，懷孕很辛苦沒錯，應該由她的老公去負責阿」、「其實不至於選擇離婚，先搬回娘家在說吧」、「搬出去吧」、「搬出去住，自己輕鬆」、「他老婆懷孕干你屁事？又不是你把她搞懷孕的」、「搬出去住或離婚，這樣你才不會累，又不是去當台傭，顧好自已的家庭就好」、「搬出去住比較好，不然孩子出生了，換你要顧孩子還要照顧她坐月子」。

也有網友表示「既然十六歲已結婚又要當媽了，表示她已經不是小孩了，她老公捨不得就叫小叔做他老婆該做的事，老公不挺你那就自己硬起來，家事大家分配好，各人做各人的，其他不用去做，不然將來孩子出生累的是妳，因為不想做的人永遠都有理由，老公沒得靠只能靠自己，要讓小叔知道妳不是好欺負的，如果小叔不願配合，那妳也不要做，婆婆只想當好人，壞人讓妳當，可不要笨笨的，該有脾氣時就要有脾氣才不會被欺負」。