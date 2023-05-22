一起開餐廳熬過疫情 老公卻偷吃17歲女高中生讓人妻抓狂了

外遇本身就是一件會引起糾紛的負面行為，而要是出軌對象還涉及到未成年人士，更恐有犯罪之虞。近來日本媒體，就報導了這麼樣的一則感情案例。

根據日本媒體「サライjp」報導，一位化名千穗的57歲女性，有一位50歲的丈夫，兩人長期經營一家餐飲連鎖的加盟店。這幾年碰到疫情，雖然一度過得相當辛苦，但也總算是撐了下來。倒是疫情過去後，觀光客逐漸增加，讓店裡有些人手不足。

由於到處都缺人，使得千穗的店徵才不順利，於是將條件放寬到16歲以上就能應徵，總算徵到三位女高中生到店裡打工。其中有一位17歲的女學生是單親家庭，媽媽的職業是醫生，時常忙到沒辦法待在家。女學生則因為一個人在家孤單，才會決定出來打工。

由於她本人個性上相當認真乖巧，因此很得千穗夫妻的喜愛。然而有一天，千穗突然想起有東西忘在店裡，匆匆折返進店時，卻意外發現丈夫居然和該位女學生正在接吻，而他們並沒有發現千穗。

驚訝不已的千穗，立刻聯絡徵信社。結果證實老公和女學生之間，確實在店內發生多次親密舉動。推測應該是老公把對方當女兒疼，結果女方不知不覺被成熟男性的魅力吸引，漸漸地產生情愫，導致出軌狀況發生。

千穗除了不滿老公的不忠以外，更顧慮到與未成年少女性交會觸犯法律，影響整家店的聲譽。最終她提出證據，和老公攤牌離婚，回到一個人自己過的生活。