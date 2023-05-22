小孩夜市玩撈魚好殘忍？爸媽網友兩派開戰

【文：武美齡】

夜市撈魚攤位是許多孩子的最愛，常見魚池旁圍繞著親子家庭等著體驗，玩一局20~50元不等，有BabyHome家長認為看著魚兒們逃竄的樣子似乎有些殘忍，上網發文引起意見不同的網友們激戰，到底撈魚遊戲算不算是玩弄生命？

BabyHome討論區的家長分享，假日全家逛夜市，孩子一看到撈魚攤位就吵著想玩，並提到「一局50元，可玩10分鐘，我看著那些魚在水裡游來游去，不知道是不是在逃命，突然覺得牠們好可憐喔...被幾個孩童撈來撈去的」，這位家長也文末表示，以後還是玩那種吊假魚的就好。

貼文一出，引起正反兩派家長激戰，認為撈魚遊戲相當殘忍的爸媽表示，「沒給孩子玩過，覺得那些魚真的好可憐」、「以動物取樂的都不玩」、「絕不玩，沒有消費就沒有傷害！還有看過釣烏龜，繩子綁著讓小烏龜的殼都變形了」、「從來不會讓小朋友玩這個+1」、「看到小孩瘋狂撈魚，再倒出來，那些小魚真的超可憐⋯」。

另有家長提到不讓孩子的其他原因，「我覺得撈魚的水跟器具都很髒」、「小時候很愛去夜市撈魚，當媽後很排斥，因為覺得很髒」。

因此，部分家長會讓孩子改玩替代遊戲，「我們都撈旁邊的塑膠玩具池，空位超多一點都不擠」、「現在也有撈玩具不限時間，一次約50～100元，玩到不想玩還能去換玩具，至少比玩弄生命好」、「市面上有賣釣磁鐵假魚的玩具，魚嘴巴有磁鐵，還會轉圈圈」、「蠻殘忍的所以不太會帶小朋友去玩撈魚，打打彈珠多好」。

中立派家長則認為還是會帶孩子玩撈魚，但要有正確教育觀念，「孩子小時候也超愛玩，會在旁提醒溫柔一點」、「我也讓孩子體驗，跟他們說：動作輕柔ㄧ點，不可以太粗魯，小魚會很痛」、「從小就有提到生命的重要，交給孩子選擇，若曾經玩過而耿耿於懷，這類魚大多是一大袋販售給其他魚類作飼料用的，撈起後只要好好珍惜、飼養並教育孩子照料，這些魚也是在最後的日子過了一段好生活，別卡在自己心裡囉」。

不過，仍有不覺得撈魚屬殘忍行為的網友提到「吃魚更殘忍啊，我建議你吃素」、「研究說植物也會痛！應該建議他只能喝水而已」。

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