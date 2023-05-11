三觀炸裂！18歲少女約會後主動獻身「想開房」 他得知真相秒拒：我是歐巴不是猴仔欸

現代社會不少人會使用交友軟體，認識不同生活圈的人，不過一位網友卻遇上了「三觀炸裂」的經歷。原PO表示自己透過交友軟體認識一位18歲少女，第一次見面、相處毫無異常，不過兩人分開前，妹子竟問他「要不要去開房」，原PO果斷拒絕後，才探問出妹子私下「玩很大」，最後妹子更表示想搬來和他一起生活，讓原PO嚇傻直呼：「妳看上我會穿搭打扮，但我走的（風格）是韓系歐巴，不是路邊猴仔捏」。

一位網友在Dcard上發文表示，自己在交友軟體認識一位18歲少女，某天對方到台北玩順便和他相約見面，未料妹子在分開前，竟直白的問原PO「要不要去開房」；他果斷拒絕後察覺「案情不單純」，在原PO的旁敲側擊下，這個剛成年的妹子才坦白自己玩很大，3P、4P、找人約砲等等，會做的一件沒少，她炫耀起自己的豐功偉業，說是因為曾經被劈腿，所以才步上「玩男人」的不歸路，原PO受到衝擊後越來越聽不下去，表示自己「三觀快炸裂了」。

隨後妹子更向原PO告白很喜歡他，想上台北跟他一起生活，讓原PO嚇得直喊：「妳看上我會穿搭打扮，但我走的（風格）是韓系歐巴，不是路邊猴仔捏」。最後這位正人君子將妹子送回飯店，好好勸說了一番，希望妹子能好好愛護自己，也把聯絡資訊刪了，和她斷絕聯絡。

貼文一出引起熱絡回應，許多留言笑稱「應該會是很好的單親媽媽吧」、「讓她增產報國，別多管閒事」、「他們其實從未成年就開始玩了，不要問我為什麼知道，我夢到的」、「我也有遇過這種人，不是小妹妹也快30了也是一樣」。更有一位網友整理超精闢懶人包，將來龍去脈用幾句話簡短說明：「路邊撿到一個看起來不錯的提袋，結果翻過來發現破了好幾個洞…乾咧！原來只是個破掉的麻布袋！然後再丟回去路邊；最後覺得還是要稍微做一點好事，撿起來拿膠帶稍微補一下放到回收桶」，讓不少人直呼超有畫面。

也有網友讚原PO是正人君子，沒有真的滑進飯店房間、趁人之危，「給原PO一個大大的讚，沒有趁人之危、沒有不正的想法」、「我覺你很棒啊，標準大頭控制的了小頭。很君子，祝福你感情路上順利」、「推一個理智沒真的開房，你能勸的也都勸了，就希望你的努力能帶給她正面的推力吧，祝兩個人未來都能幸福」。