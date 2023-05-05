快訊

日本石川縣規模6.3地震…無人島被搖到「沙塵瀰漫」 觀光客當場看傻

玩台灣29天花13萬！她大嘆「失控的台灣物價」 網傻眼：專挑貴的吃

郭台銘宣布辦四場大造勢 下周五踩侯友宜大本營「希望代表藍出戰」

初次過夜男友「半夜被嚇逃」妹子喊冤爆哭 網見房內照嚇傻：太噁

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，為了迎接與男友的初次過夜，她特地把房間打掃乾淨，怎料當晚睡到一半，竟有隻小蟑螂爬到男友的腿上。示意圖ingimage
一名女網友分享，為了迎接與男友的初次過夜，她特地把房間打掃乾淨，怎料當晚睡到一半，竟有隻小蟑螂爬到男友的腿上。示意圖ingimage

一名女網友分享，為了迎接與男友的初次過夜，她特地把房間打掃乾淨，怎料當晚睡到一半，竟有隻小蟑螂爬到男友的腿上，對方被嚇到衝進浴室，結果裡面也有一隻，讓他當場狂飄髒話。當下原po趕緊道歉，但男友只是隨意翻動四周，又驚見小蟑螂亂竄，最後氣到提分手，文章曝光，網友們也直呼「真的太噁」。

該名女網友在Dcard表示，與男友交往3個多月，第一次帶對方來租屋處過夜，為此她還特意打掃一番，怎料睡到一半，男友忽然氣到飆髒話，說感覺有東西在他腿上爬，然而當原po翻開棉被查看時，「有隻小強就在我腳邊」，嚇得她趕緊把牠踢下床。

只見男友一臉崩潰大喊噁心，接著下床要去廁所洗腳，結果一進去廁所，又看到一隻小蟑螂。女網友透露，自己從未看過男友這麼生氣，一邊大罵她生活習慣糟糕，一邊順手翻動四周，結果又陸續有小蟑螂亂竄。

男友當下爆氣閃人，LINE也不讀不回也拒接電話，直到早上10點才回了「？」符號。原po詢問對方「你還在生氣嗎？」，但對方尚未氣消，回嗆「不是...昨晚真的太誇張了」，並附上一張有蟑螂的照片，強調「隨手一拍就這麼多蟑螂...不要說男生，有哪個人可以接受？」。

一名女網友分享，為了迎接與男友的初次過夜，她特地把房間打掃乾淨，怎料當晚睡到一半，竟有隻小蟑螂爬到男友的腿上。圖擷取自Dcard
一名女網友分享，為了迎接與男友的初次過夜，她特地把房間打掃乾淨，怎料當晚睡到一半，竟有隻小蟑螂爬到男友的腿上。圖擷取自Dcard

她也趕緊道歉，並解釋沒想到會有蟑螂跑到床上，「在那邊住1年多了，真的從沒這樣」，希望能得到男友的原諒。但對方仍舊無法接受，「妳能改嗎？求妳了，認真打掃一下可以嗎？不然我們很難走下去」。

即便她不斷坦承錯誤，也要男友別再生氣，但對方還是已讀不回，後來直接不讀不回。她難過表示，男友似乎是鐵了心要分手，「這件事真的有這麼嚴重嗎？請大家幫我想辦法挽回他...拜託了」。

文章曝光，網友們看了也紛紛搖頭，「還以為幾隻而已 看到照片驚呆了我」、「可是那照片真的很可怕，你說有打掃真的很難相信」、「衛生習慣太差了，真的不能怪你男朋友，喔不，應該是前男友」、「男友生氣很合理吧，光是看照片就覺得太髒了，想挽回就打掃乾淨啊，很簡單吧」。

情侶 蟑螂

延伸閱讀

4年前他家才被SPG騙千萬 今投資im.B「4百萬又飛了」網嘆：愛賺快錢

香港觀光人數遠超台灣！網點4大關鍵 在地人曝真相：別無選擇

香港觀光人數遠超台灣！網點4大關鍵 在地人曝真相：別無選擇

「50元雙主菜便當」佛心價民眾瘋搶 真相曝光讓人氣炸

相關新聞

妻手機不離身、整天往外跑 夫查出外遇「半個月私會5男」

現代感情生活複雜，外遇事件叢生。甚至有時出軌，還可能是一口氣和複數對象幽會。近來在日本，就有一起這樣的感情糾紛。

初次過夜男友「半夜被嚇逃」妹子喊冤爆哭 網見房內照嚇傻：太噁

一名女網友分享，為了迎接與男友的初次過夜，她特地把房間打掃乾淨，怎料當晚睡到一半，竟有隻小蟑螂爬到男友的腿上，對方被嚇到衝進浴室，結果裡面也有一隻，讓他當場狂飄髒話。當下原po趕緊道歉，但男友只是隨意翻動四周，又驚見小蟑螂亂竄，最後氣到提分手，文章曝光，網友們也直呼「真的太噁」。

老公外遇訴苦卻遭「冷回一句」 人妻嘆：乖巧女兒已變陌生人

若是在一般的家庭中，突如其來產生外遇事件，那麼也容易激起家中的漣漪，出現各種感情上的隔閡。近來日本媒體，就報導了一則此類的糾紛。

【當代散文】楊明／四堡的書田與印刷業

聽說山間原有一座書院，陽光下磚瓦靜謐，童稚的朗誦聲偶爾夾雜嘻笑悠揚傳出，環繞著擱不進俗事的陶然歲月。

繁花盛開 2023第20屆台積電青年學生文學獎 5月11日截止收件！

2023第二十屆

【小品文】量地喫風／ㄉㄜ．的使用說明

它們都念ㄉㄜ˙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦