初次過夜男友「半夜被嚇逃」妹子喊冤爆哭 網見房內照嚇傻：太噁

一名女網友分享，為了迎接與男友的初次過夜，她特地把房間打掃乾淨，怎料當晚睡到一半，竟有隻小蟑螂爬到男友的腿上，對方被嚇到衝進浴室，結果裡面也有一隻，讓他當場狂飄髒話。當下原po趕緊道歉，但男友只是隨意翻動四周，又驚見小蟑螂亂竄，最後氣到提分手，文章曝光，網友們也直呼「真的太噁」。

該名女網友在Dcard表示，與男友交往3個多月，第一次帶對方來租屋處過夜，為此她還特意打掃一番，怎料睡到一半，男友忽然氣到飆髒話，說感覺有東西在他腿上爬，然而當原po翻開棉被查看時，「有隻小強就在我腳邊」，嚇得她趕緊把牠踢下床。

只見男友一臉崩潰大喊噁心，接著下床要去廁所洗腳，結果一進去廁所，又看到一隻小蟑螂。女網友透露，自己從未看過男友這麼生氣，一邊大罵她生活習慣糟糕，一邊順手翻動四周，結果又陸續有小蟑螂亂竄。

男友當下爆氣閃人，LINE也不讀不回也拒接電話，直到早上10點才回了「？」符號。原po詢問對方「你還在生氣嗎？」，但對方尚未氣消，回嗆「不是...昨晚真的太誇張了」，並附上一張有蟑螂的照片，強調「隨手一拍就這麼多蟑螂...不要說男生，有哪個人可以接受？」。

一名女網友分享，為了迎接與男友的初次過夜，她特地把房間打掃乾淨，怎料當晚睡到一半，竟有隻小蟑螂爬到男友的腿上。圖擷取自Dcard

她也趕緊道歉，並解釋沒想到會有蟑螂跑到床上，「在那邊住1年多了，真的從沒這樣」，希望能得到男友的原諒。但對方仍舊無法接受，「妳能改嗎？求妳了，認真打掃一下可以嗎？不然我們很難走下去」。

即便她不斷坦承錯誤，也要男友別再生氣，但對方還是已讀不回，後來直接不讀不回。她難過表示，男友似乎是鐵了心要分手，「這件事真的有這麼嚴重嗎？請大家幫我想辦法挽回他...拜託了」。

文章曝光，網友們看了也紛紛搖頭，「還以為幾隻而已 看到照片驚呆了我」、「可是那照片真的很可怕，你說有打掃真的很難相信」、「衛生習慣太差了，真的不能怪你男朋友，喔不，應該是前男友」、「男友生氣很合理吧，光是看照片就覺得太髒了，想挽回就打掃乾淨啊，很簡單吧」。