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萬念俱灰…工作15年遭資遣、5年感情也告吹 網勸好處想「省情人節禮物」

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友哭訴在一起五年的感情，敵不過現實的考驗。 示意圖／擷自ingimage
有一名網友哭訴在一起五年的感情，敵不過現實的考驗。 示意圖／擷自ingimage

男女擇偶條件大不同，你對另一半的條件有哪些要求呢？日前有一名網友發文，哭訴在一起五年的感情，敵不過現實的考驗，表示自己在失業的第七天，也就是情人節的當天被對方拋棄了，令他心痛到心灰意冷萬念俱灰，引來網友同情安慰。

有一名網友在臉書社團「匿名2公社」上發文，原PO憤憤不平表示，這個社會就是這麼現實，男女之間會選擇在一起，都是在心裡打量算計著對方，有哪些足夠在一起的條件，像是什麽工作階位、工作技能、收入等級、身材面貌這些，分數合格了，才會願意給機會，卻不看你的內在、你的好個性、你的其他優點。

原PO透露，兩人在一起已五年了，就在自己被待近十五年的公司資遣失業後第七天，也就是情人節的當天，對方表示想要冷靜一段時間，希望暫時先不要見面了。這樣接二連三的打擊，讓原PO感到心灰意冷萬念俱灰，心痛想乾脆就孤獨一個人到永遠算了，覺得用心談感情根本沒用。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「基本會如此吧」、「沒有麵包，哪來的愛情」、「經不起考驗的，就放手吧」、「這跟失業無關，應該是有別人了」、「交配和婚姻都是『市場』不要懷疑」、「人性本來就現實啊，出社會這麼多年還沒習慣嗎？」、「你想太多了，怎不說她早變心？只是拿這當藉口？」、「切記：你用什麼去吸引異性就會出現什麼樣的人」。

也有不少網友為他抱屈並安慰說道「五年還這樣，這人不值得」、「早點看破不好嗎？還好沒結婚」、「這些都是人生的功課和養分，沒人愛你，你也可以選擇更愛自己啊」、「感謝他放過你，下一個會更好」、「恭禧你逃過一個要等你退休金的人」、「往好處想幫你省了情人節的禮物呢」、「這對男女方都是相對的，對方有你追求的善、能夠給你安全感等等。加油！柳暗花明又一村」、「這種事誰都有可能遇到，看開一點吧，但是不用就此憤世忌俗，人生又不是只有愛情」。

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