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年薪百萬卻口袋空？工程師太忙慘被女友甩 他曝存款瞬間增：好快樂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年薪2百萬的工程師分享，最近被交往五年的女友甩，原以為分手會很痛苦，卻沒想到生活反而因此變得更好。示意圖/ingimage
一名年薪2百萬的工程師分享，最近被交往五年的女友甩，原以為分手會很痛苦，卻沒想到生活反而因此變得更好。示意圖/ingimage

一名年薪2百萬的工程師分享，最近與交往五年的女友分手，過去交往期間女友的食衣住行育樂全由他包辦，就連一萬元一組的保養品買給她也不手軟，他原以為分手會很痛苦，沒想到生活反而卻因此變得更好。

該名網友在Dcard吐苦水，他表示目前在科技業工作，年薪穩定2百萬以上，前陣子被交往五年的女友甩，原因只是因為最近工作忙，又有自己想買的東西，就被對方認為「覺得你沒有很愛我了」。

原Po回想起過去，奉勸各位「交往初期千萬別傻了，什麼都要你付錢」，會讓女友養成依賴感，最後關係就會變質。他透露過去五年來，女友臉上的保養品、約會時的費用全由他包辦，「1萬元一組的保養品買給她毫不手軟，但1萬元一組的模型卻讓我猶豫再三買不下手」。

他原以為分手會很痛苦，但卻意外發現自己變得很有錢，想買什麼就買什麼，每個月看戶頭餘額的錢還不斷快速成長，讓他感到某種解脫和快樂。最後原po也下定決心要改變未來經營感情的方式，畢竟「公主是自己養出來的，我也有責任」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「談戀愛就是很燒錢，不過找對女友也很重要」、「我也是，離婚之後突然發現每個月可以用的錢變多了」、「當然別付出太多，不然都可能幫別人養老婆」、「千萬不要告訴下一任，你曾經花錢養公主，不然有你吃不完兜著走，光各種比較就有你好受的」。

分手 工程師

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