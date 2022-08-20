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從三樓丟下嬰兒！小三拚轉正墮胎兩次 外遇對象這舉動卻讓她理智斷線

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性為了外遇對象墮胎兩次，但卻發現對方其實從頭到尾只是在欺騙她的感情。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性為了外遇對象墮胎兩次，但卻發現對方其實從頭到尾只是在欺騙她的感情。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

夫妻其中一方發生外遇事件，往往會破壞一家人的感情，從而連鎖出許多意外的糾紛。最近日本媒體，就報導了一起這樣的職場不倫醜聞。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位在食品公司上班的37歲男性南隆雄（化名），雖然和妻子結婚多年，但是兩人的感情相敬如賓，也沒有任何兒女。同時職場內有一位29歲的未婚女性高城菜摘（化名），因為自己還單身的關係，亟欲尋找伴侶對象。

隆雄與菜摘因此產生外遇關係。由於隆雄告訴菜摘，表示自己一定會和原先的妻子離婚，並迎娶菜摘進家門，所以菜摘在沒有避孕下，最後也懷了孩子，她以為這樣就能順理成章和隆雄結婚，但隆雄卻推託妻子身體不適，所以還不到離婚的時候，甚至希望菜摘能夠拿掉孩子。

菜摘雖然不捨，但一度認為這是應該為了做長遠打算，於是聽從隆雄的建議墮胎。不過往後兩人約會，地點漸漸從高級餐廳和旅館，變成一般的速食店隨便吃吃，連辦事都只在車上解決。後來菜摘又懷孕了第二次，隆雄卻以工作繁忙為由，一樣宣稱「時機不對」，並要菜摘再墮胎第二次。

雖然這次菜摘一樣照做了，但她後來卻透過社群網站，發現隆雄的妻子生下了一位孩子。由於隆雄連妻子懷孕的事都沒告訴菜摘，因此讓她感到相當錯愕，也終於察覺到這麼久以來，她一直都被隆雄蒙在鼓裡。

氣憤的菜摘直接殺到病院，假裝是要探望隆雄的妻子。然而在見到新生兒的那一刻，菜摘感到自己失去理智，於是抱起那位孩子，一口氣跑到三樓的逃生出口處。正巧這時他看到在一樓的隆雄，兩人相視驚訝不已，情緒已經失控的菜摘，乾脆將孩子從三樓高空中扔下去。

好險隆雄在及時反應下，有成功接住掉下來的嬰兒。後來菜摘雖遭到法辦，但聽聞事情的經過後，連隆雄的妻子都表明同情菜摘遭遇，於是也支付了一筆慰問金。菜摘也表示，自己現在已經不想加害無辜的孩子，也無意介入隆雄的感情了，事件才這麼告一段落。

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