論及婚嫁她才知「男友是遠親」被迫分手 網：什麼韓劇情節？

連續劇裡常見「禁忌的愛」，兩人明明深愛對方，意外得知有血緣關係，只得斬斷戀情。有位女網友真的遇到這種事，她在Dcard以「交往八年才知道我的男友是遠親」發文，兩人論及婚嫁，直到雙方父母見面後才發現是親戚，「真是做夢也不會想到，八點檔演到不想演的灑狗血劇情，竟然會發生在我身上」。

原po說自己和交往八年的男友論及婚嫁，雙方父母見面，無意間聊起住在美國的長輩，問完名字和居住地後，氣氛就怪怪的。回到家後，原po媽媽躲在房內打電話給外婆，掛上電話後，媽媽投下震撼彈：「男友是外婆親弟弟(居住在美國)的孫子」，輩分上來說專有名詞是「外再從兄弟」。因為雙方是六等親，依民法規定不能結婚。

原po當場難過到雙腿發抖，哭不出來，無奈想著，「我們明明感情這麼好 ，卻要因為血緣親等這種鳥事分開」。她很傷心，哭了很多天，不斷問著「為什麼」，但最後還是接受殘酷的事實，「不想讓家人擔心，我們只能說再見」。

網友替她哭哭，「感覺你們很愛對方，男友還去回味一起看過的劇，這麼相愛卻是遠親也太慘」、「第一次不知道要勸和還勸分..」、「天啊 這真的好慘，告白歌單變心碎歌單看了我都想哭，祝你早日走出來」、「是在爆雷哪部韓劇嗎」。

這關係到底是遠是近？網友算了一下，「這太近了，真的不能結，對原po媽而言就是他表兄弟姐妹的兒子。應該沒推錯吧？」、「看似很遠，其實很親，在媽媽的角度就是和表兄弟成為親家，大多數人不會希望自己的小孩跟外甥結婚吧」、「民法會這樣規定是因為生孩子時，會有高機率有遺傳性疾病，當然可以以領養的方式取代，但他們還會面對很多親屬間的壓力」。

也有人認為真愛難尋，「與其強迫分掉而傷心多年，寧願不管家人繼續在一起！我覺得樓上說到美國結婚的方法很棒」、「覺得可以不結婚不生小孩，繼續在一起」「那你和男友以後就不要登記婚就好了嘛！為什麼要為『遠親』這點小事分手？」、「去美國結吧，有些州六等親是可以結婚的」、「去日本，六等親在日本是可以結婚的」。