一秒到日本！全台十大人氣日式建築一次看

十個必訪日式建築

台灣又多了一處日式建築可去！0km 山物所3月底開幕，由百年日式町屋改造為城市森林，進駐了140 個品牌。《網路溫度計DailyView》今天透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大人氣日式建築，除了檜意森活村以及紀州庵擁有超高網路討論度外，還猜到有這些景點上榜嗎？

image source：0km





No.10 南庄東村宿舍

苗栗南庄東村宿舍創建於1940年，見證台灣樟腦、林業興衰史，其原規劃設置的基地配置包含倉庫、辦公室及宿舍。目前僅存宿舍、浴室及廁所，由3棟一層樓建物相連而成。參山國家風景區管理處2018年整建修復南庄東村宿舍，規劃2間民宿、1間咖啡屋，提供日式茶點、住宿、日式和服體驗、文創商品展售及觀光詢等旅遊服務。

2023年南庄花卉節於4月29日展開，以「走慢時光」為主題，主要以5大裝置藝術串聯各處美景，圍繞著南庄遊客中心周邊舉辦，其中包含東村宿舍，有網友表示，「這裡也太美了吧」、「看了都好想去喔」、「好美啊！視覺的饗宴」。

No.9 0km山物所

0km山物所是台灣首間山系概念店，占地逾500坪，包括戶外空間及3棟百年日式木造住宅。0km的名稱源自於登山的起點標誌，象徵著每一次探索的開始，整體概念就是在都市中探索山林。山物所位於台北市大安區，創建於日治時期，原為總督府山林課宿舍，於2006年被登錄為文化資產，經過多年整修，於2024年3月正式對外開幕。園區內有COFFEE LAW等140個品牌進駐，除了提供精選商品，還有一系列的策展活動和講座，供喜愛山系風格的民眾前往參觀。有網友表示，「裡面也太寬闊」、「台北人的秘密後花園」、「超美」；但也有人認為，「進去10分鐘我就想出來了，基本上就一些高價迷你攤位，規劃的不好」。

No.8 梧棲文化出張所

「梧棲警察官吏派出所及宿舍群」興建於1931年，2021年更名為「梧棲文化出張所」對外營運，並推出「全台第一家古蹟民宿」，讓遊客以「日式老屋」、「浴衣體驗」、「日式餐點」等元素體驗在台日式文化。

梧棲文化出張所位於台中梧棲老街的中心，緊鄰文化路商圈、百年老廟朝元宮，以「一幢老屋，復興一條老街」的理念為核心，規劃一系列古蹟保存、文化教育推廣活動和再利用計畫，希望藉由一幢老屋與在地居民共同復興老街。有網友表示，「不敢相信在台灣，日本即視感也太美了」、「好像到了日本一樣，我也想去體驗住一晚」。

No.7 臺灣文學基地

日治時期1920年至1940年間，總督府在此陸續興建了日式文官宿舍，為現在的齊東街日式宿舍群。臺灣文學基地即坐落於台北市齊東街日式宿舍群中，於2020年轉型開幕，區內包含1幢市定古蹟及9幢歷史建築，日式百年茶屋抹茶專賣店平安京茶室的副牌matcha one，就座落在齊東街的日式老屋，全區飄著濃濃日本味。

臺灣文學基地定期規劃了展覽、跨界展演、作家駐村、課程、講座及在地走讀等活動。有網友表示，「有歷史感的日式建築超美的」、「好文青、好美的地方」、「我以為是日本，原來是在台灣」。

image source: 臺灣文學基地官網

No.6 車埕車站日式宿舍

車埕車站始建於日治時代，為台鐵集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱。舊火車站原有鋼筋水泥結構，921地震後，由日月潭國家風景區管理處整建，以木材為主要外觀，新的火車站材質素樸、造型典雅，和山城的景觀搭配，被譽為「最美麗的火車站」。有網友表示，「太美了」、「美的像幅畫，讓人嚮往尋求心中片刻的寧靜」、「超美的無法言喻」。

車站後站上方原本是台鐵日式宿舍，在日月潭國家風景區管理處與當地木業園區業者的重新修復後，將舊宿舍外包給一間素食餐廳業者來經營，希望打造車埕觀光地區一個標榜環保又健康的用餐環境。

No.5 新北投車站

日本人為了發展新北投地區溫泉觀光產業，1916年設置新北投車站。該車站1988年因捷運淡北線興建而停駛，2017年完成重組工程後重新開幕。新北投車站為台北市僅存的百年車站，其站體為木造結構，簷架下的雕花托座及擴建站體，以及屋頂上的老虎窗，為車站建築特色之一。

2024年4月1日為新北投車站108歲生日，士林、北投區議員黃瀞瑩發文祝福，並推薦在地旅遊路線，「北投區公所登記結婚，再到新北投車站拍美美的照片，拍完還可以去北投市場吃美食，接著來去泡溫泉」。有網友表示，「網美打卡新一波熱點」。

No.4 總爺藝文中心

位於台南的總爺藝文中心原為日本製糖工廠，於1912年開始營運。2001年舊糖廠被改建為總爺藝文中心，融合舊糖廠磚房、日式建築，以及大片的綠蔭草坪與廣場，形成多功能又富獨特性的複合場域。園區內共有兩棟日式建築，分別為招待所以及廠長宿舍。招待所原為員工俱樂部，是日本京都式的兩層樓木構造雅屋。廠長宿舍為離地架高的單層日式木造建築，屋內採和室設計，如今由咖啡店經營，成為能夠坐下來品味日式氛圍與精品咖啡香氣的精緻空間。有網友表示，「不出國也能有置身異國的浪漫氛圍」、「這裡氛圍很好，園區走走很悠閒」。

No.3 紀州庵

紀州庵建於1917年日治時期，主樓於1994年遭到祝融吞噬，今僅存離屋為台北市定古蹟，小說家王文興曾居於此，是作品《家變》的部分場景所在地。旁邊的紀州庵文學森林是一棟透天獨立三層主建築，一樓有文創書店、茶館以及文學沙龍，是台北市第一個以文學為主題的藝文空間。

紀州庵平日有古蹟導覽、各項藝文活動，周圍還有公園綠地。有網友表示，「喜歡這個景點」、「每次經過都很想進去一探究竟」；還有人認為「好久以前拍過，真的超美超好拍」、「具有日式氛圍」。

No.2 榕錦時光生活園區

榕錦時光生活園區原為日治刑務所官舍， 2013年3月民間團體發起「台北刑務所群落文化資產護育聯盟」，爭取文化資產指定與老樹保護，繼1998年北面金山南路電信局邊牆為市定古蹟「台北監獄圍牆遺蹟」後，再度登錄南面監獄圍牆為古蹟，且20多棟日式官舍及浴場為歷史建築，為老屋新生的起始。

園區裡除了有租借和服的店家外，還有世界級咖啡興波咖啡、臺虎居餃屋、好丘等 14 間知名品牌進駐，其中臺虎居餃屋針對4月櫻花季推出全新限量餐點，從炸蝦丼、漢堡排定食到花見櫻餅，讓你在台灣也能品嚐到經典的賞櫻美食。有網友表示，「太美了溫暖的感覺」、「有機會要去朝聖」。

No.1 檜意森活村

檜意森活村是日治時期，阿里山林業開發時所建立的宿舍，現在為全台灣第一個林業文創園區，有「台版小京都」之稱，因阿里山林業著重在出產檜木，故此檜意森活村曾有「檜町」的別稱。電影《KANO》也在此取景，編號「T21」就是劇中近藤教練的宿舍，建築與陳設皆忠實呈現在影迷的面前。

全區具有28棟日式木造歷史建築群，每一棟日式建築都有品牌進駐，讓每個空間都各有特色元素，成為一處適合逛街、外拍的去處。 民眾免門票入園，可體驗穿和服、吃宇治抹茶冰。有網友表示，「這裡很棒」、「滿滿日本風」、「這裡好棒～喜歡日式氛圍」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年4月26日至2024年4月24日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台灣日式建築景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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