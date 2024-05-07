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初探深水區？今碳費會議指定目標意見分歧

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部今召開第3次碳費費率審議委員會。圖／環境部提供
環境部今召開第3次碳費費率審議委員會。圖／環境部提供

環境部今召開第3次碳費費率審議委員會，針對臨近國家碳定價制度、我國相關配套措施、碳費3子法作法進行討論。會中委員對於指定目標有不同的看法，部分認為過於嚴格，產業不易達到。環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，這雖為台灣獨創，但若成功，也能讓國際了解這樣的制度可促成減碳；至於第4次審議會，黃偉鳴表示，將討論碳費模擬情境，但520前召開有難度。

第3次審議會討論內容重點為亞洲鄰近國家包含日本、韓國及新加坡碳定價制定背景及實施情況；說明碳費收費辦法、碳費徵收對象溫室氣體指定目標、自主減量計畫管理辦法等3子法；審議會相關資訊公開方法及內容。

黃偉鳴會後接受聯訪時表示，本次審議會有17名委員出席。針對臨近國家碳定價制度作法，委員認為有時間點的問題，其他國家現行制度是早期作法，台灣是否跟進或需加嚴需思考，另外上述3國作法及實施機關也有所不同，各地都有發展因地制宜的作法，提醒台灣若要參考需有相對應的調整，並有合理說明，讓外界更了解係數的訂定。

黃偉鳴舉例，新加坡是針對排碳大戶課徵碳稅；日本是課徵「地球溫暖化對策稅」，該稅是架構在燃料稅上，每噸課徵約280日圓，約台幣59元；韓國也是針對排碳大戶課徵碳稅。

黃偉鳴指出，盡管韓國與新加坡都針對排碳大戶收碳稅，但排碳量仍是緩步成長，收取碳稅僅是抑制排碳量快速成長，但實施時間不長，因此還需觀察；而台灣設定的自主減量計畫，就是強迫企業減量，若成功的話，就能實質減少排碳量。

針對討論議題最大分歧點，黃偉鳴說，主要仍是在討論指定目標。部分委員認為指定目標過於嚴格，部分產業達不到，但有人認為這樣的機制可以促進減碳；黃偉鳴坦言，指定目標、自主減量計畫雖是台灣獨創，但若成功，也能讓國際了解這樣的制度可促成減碳。

也有委員建議一般費率及優惠費率要有相對應的誘因，但並沒有提出具體數字或要求應優先提高哪個費率的誘因。黃偉鳴坦言，這部分已超過委員權責，但委員提出的建議都會參考。

針對碳費3子法預告後就不斷被討論的「企業碳費打2折」，黃偉鳴強調，若要適用此方案，企業需提出自主減量計畫，要有實質的減量才能適用此方案；若提出自主減量計畫，但執行過程中失敗，就會回歸一般費率。委員經過說明後，大致都能了解其設計理念。

下一次會議是否將實質討論碳費費率？黃偉鳴表示，這仍要視委員討論進度而定，目前委員已逐步縮小討論範圍。今天會中委員要求環境部提供國內碳定價模擬情境，作為下一次討論的重點內容，因此，環境部將委託中華經濟研究院針對3階段逐步調降碳費起徵點、減碳效果、對CPI影響等進行情境模擬分析，但也坦言「520前召開有難度」。

減碳 環境部 碳費

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