展現台灣精神！全新58度金高總統就職酒 超商開放預購

中華民國第16 任正副總統將於5月20日就職，黑松公司攜手金門酒廠再次推出總統副總統就職紀念酒新作，透過「堅強驕傲ㄟ台灣人」主題概念，傳遞出台灣人鮮明的堅毅性格。58度金門高粱酒「第16任總統副總統就職紀念酒」，將於5月8日起於7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，5月15日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣，瓷瓶建議售價2,000元；玻璃瓶建議售價680元（實際價格及庫存，依各通路為準）。

近年國際局勢動盪與疫情嚴峻，台灣有賴守護全民健康的醫護人員，挺過了肆虐全球的肺炎疫情；在當前最熱門的晶片與 AI 議題上，享譽國際的高科技產業也讓全球看見。反映這股台灣精神，58度金門高粱酒總統副總統就職紀念酒新作以「堅強驕傲ㄟ台灣人」為主要設計理念，傳達台灣人面對困難阻礙的堅強韌性。

延續前一款總統就職紀念酒的外型設計，本次新作採用雅致的青綠色呼應台灣人堅韌的草根性格，瓶身大氣書法筆觸燙金掛上「堅強驕傲ㄟ台灣人」8字，期望台灣人持續展現勇敢堅定的精神，驕傲地屹立在世界舞台上。

在酒體方面，本次總統副總統就職紀念酒，穀糧香氣濃郁扎實，透出一絲雅致甜香花香，像極了台灣人的樸實堅強。酒體調和了不同年份酒液，使口感醇厚綿甜，不同的風味層層疊加，高粱香清甜醇厚不刺激。這樣容易親近、沒有距離感的淡雅窖香，展現了台灣人值得驕傲的和善精神。

金門高粱酒之於台灣的意義，好比威士忌之於蘇格蘭，是足以代表國家的象徵性烈酒，金門酒廠以58度金門高粱酒「第16任總統副總統就職紀念酒」的正港台灣味，向這片土地與人們致敬，每一滴酒，都蘊含著台灣人面對挑戰時的堅定與自信，以及在全球舞台上所展現的卓越表現。欲了解更多訊息，請關注「58度金門高粱酒」FB 粉絲團。