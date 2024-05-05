TAG Heuer聯手高端潮牌KITH 復刻經典設計打造限量話題腕表

正當眾人以為瑞士腕表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）要讓旗下入門的F1系列表款，淡出生產線時，卻又帶來與高端潮牌KITH聯名之作。不僅讓人意外，還因為豐富配色、全球限量，讓這系列表款受到關注。

這不是TAG Heuer首次跨界潮牌，先前品牌就曾與設計師藤原浩經營的品牌Fragment Design兩度合作，上市前就銷售一空，顯見聯名魅力。而此次TAG Heuer則是攜手以銷售球鞋起家的紐約高端潮牌KITH，以1986年的初代Formula 1腕表為基礎，施以復古配色，打造出10款全新設計。

TAG Heuer選在F1邁阿密大獎賽時，上市聯名KITH的Formula 1系列腕表。圖／TAG Heuer提供

賽車運動是TAG Heuer的品牌基因，無論是Carrera、Monaco系列的命名，皆是來自賽道或是競賽。代Formula 1（F1）系列也不例外，直觀的讓人聯想到F1方程式賽車奔馳時的情景，因此自80年代推出以來就生產超過300萬只，足見其受歡迎程度。而在推出與KITH合作表款之前，TAG Heuer就先在F1上海站時，為其支持的冠軍車手Max Verstappen、甲骨文紅牛車隊舉辦特別活動，同時宣示了品牌對於這項運動的關注度。

聯名KITH的Formula 1系列腕表上市活動，品牌執行長Julien Tornare（左）、KITH設計師Ronnie Fieg（中）與LVMH鐘表部門執行長Frédéric Arnault（右）。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer聯名KITH的Formula 1系列腕表，外觀保留了原始設計的元素，但優化了材質與搭配全新配色。KITH的創辦人兼設計師Ronnie Fieg提到「就跟許多人一樣，F1是我年輕時所買的第一款表」，而這系列也是品牌史上第一款冠以「TAG Heuer」名稱的腕表，因此在拍賣市場炙手可熱。

TAG Heuer攜手以紐約高端潮牌KITH，以1986年的初代Formula 1腕表為基礎，施以復古配色，打造出10款全新設計。圖／TAG Heuer提供

像是藍寶石水晶玻璃表鏡取代原始的塑料水晶、表帶也從塑膠升級橡膠，但最大差異是表盤上的6點鐘方向，裝飾了手寫的「Just Us」字樣，源自於Ronnie Fieg的座右銘，以及部分加上如「甲板」的直線紋路點綴。同時，散見於表帶、底蓋和表盤上的盾形Logo也重新被設計，融入了KITH字體，彰顯特別之處。

TAG Heuer聯名KITH的Formula 1系列腕表，盾形Logo被重新設計，融入了KITH字體，彰顯特別之處。圖／TAG Heuer提供

一系列共有10只不同顏色與材質，除了有精鋼表殼與表鍊，還提供了PVD精鋼表殼搭配橡膠表帶，精鋼表殼輔以塑料表圈，以及塑料表殼與橡膠表帶的設計。運用跑車紅、黑黃相間、綠色、米色來點綴，其中還包含採用奶油白、霧黑復刻出數十年前吸引收藏家的銅綠版本。值得一提的是限定據點銷售的全黑版本，表圈上的數字還利用漸層配色呈現，十分別緻。

TAG Heuer聯名KITH的Formula 1系列腕表全黑版本，表圈上數字還利用漸層配色呈現，十分別緻。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer聯名KITH的Formula 1系列腕表，精鋼表殼與表鍊，全球限量1,350只，約50,500元。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer聯名KITH的Formula 1系列腕表，黑色PVD精鋼表殼，搭配綠色arnite塑料表圈，全球限量825只，約50,500元。圖／TAG Heuer提供