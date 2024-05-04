全球首間！君品酒店ＸDai Pennisi 西西里島的火烤美味

深耕義大利11年，在義大利擁有6間飯店、3家米其林星級餐廳的雲朗觀光集團，旗下的君品酒店攜手西西里島近60年的肉品世家Dai Pennisi，推出全新義大利牛排餐酒館（Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia），這也是全球首間聯名餐廳。

延續本店精品肉舖與小酒館結合的經營模式，也同步引進肉舖餐廳鎮店之寶「百萬柴燒爐」，以開放式料理的方式，超大烤盤、柴燒爐就在眼前火光閃耀，饕客可眼見火烤精彩、撲鼻香氣飄來後，就是鮮嫩焦香的肉品上桌。未來也將獨家引進的歐洲品種牛肉與手工自製肉品，於餐廳內同步販售。

君品酒店表示，有別於較易造成食材浪費的自助式吃到飽餐廳，同時與Fine Dining餐廳做出區隔，採用À la carte單點菜單牛排餐酒館，結合分享、歡聚的飲食方式，減少廚餘、也讓飲食用餐更永續。

牛排、肉舖與餐酒館文化之於義大利，如同台菜館之於台灣料理，是根植於在地生活飲食文化的一環。「Ciao」也正是義大利人見面或道別時的問候語，表現出義大利人性格裡的熱情與友善。

Pennisi第二代經營者Rosario Pennisi也於日前抵台，該店位於義大利西西里島林瓜格洛薩（Linguaglossa）小鎮，創始人Saro Pennisi是位牧羊人，1968年創設了屠夫職人肉舖，並自製手作風乾豬頰肉、薩拉米香腸、培根和義式香腸與臘腸等，逐漸成為當地肉品專家。第二代接手，顛覆傳統的肉舖經營模式，結合開放式的燒烤廚房，在當地蔚為風潮。

除了源自義大利的「分享」、「歡聚」與「慢食精神」，Ciao也帶來原汁原味的西西里島美食風情。菜單內除了經典義式各種醃製小菜、茴香柳橙沙拉與臘腸拼盤等，同時引進了坊間較為少見的歐洲餐酒館的內臟料理，如冷前菜的薄切牛臀肉、熱前菜的碳烤新鮮牛肝及豬肝等。

此外，君品酒店Ciao西西里牛排餐酒館也推出豐富多元的佐餐啤酒，其中來自皮埃蒙特區（Piemonte）的獨家5款精釀啤酒，與餐廳中煙燻、富含油脂的肉類料理，超級合味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia

地址：台北市大同區承德路一段3號6樓

電話：0975-684-833

時間：12:00～14:30、18:00～21:00

價格：單點菜色餐價自180元至6,800元間