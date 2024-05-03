巴斯奇3.7億大作領軍 富藝斯春拍本周末台北預展

富藝斯（Phillips）香港春季拍賣台北預展將於本周末5月4日起至5日止在台北寶麗廣塲（BELLAVITA）B1藝文空間舉行，共有近30件現代及當代藝術精選拍品，以及精選鐘表拍品來台展出。領銜5月31日現代及當代藝術香港晚間拍賣的尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1982年鉅作「亞摩利人獵遊」備為最大看點，是今年春拍唯一一件來台展出的巴斯奇亞鉅作，也是今年春拍在台灣展出估價最高的當代藝術作品。

首登拍場的「亞摩利人獵遊」出自備受尊崇之義大利藏家弗朗西斯科佩利齊（Francesco Pellizzi）舊藏，是這位藏家於1980年代初期自藝術家首位經理人安妮娜諾賽伊（Annina Nosei）的畫廊購入此作至今，估價9,000萬港元起。中描繪一名高舉雙臂的黑人與畫面中的偷獵者對峙，融合複雜的繪圖技巧與街頭藝術的姿態，探討帝國與奴隸制度等歷史議題，以強烈的手法反映藝術家的美學及藝術視野。

預展焦點還包括一件由班克斯（Banksy）2016年作品「獵豹與羊」，是以壓克力顏料畫在膠合板上，曾於藝術家在巴勒斯坦和以色列邊界上的城市伯利恆（Bethlehem）開設的「圍牆飯店」（The Walled Off Hotel）中展出，作品靈感來源於「聖經」以賽亞書，希望透過藝術反應和消弭兩國衝突，並促進當地經濟發展。抽象藝術家格哈特里希特（Gerhard Richter）本季上拍的「抽象畫（947-5）」創作於2016年，是里希特在經歷數位技術等不同技法的嘗試後，決定回歸抽象繪畫的重要時期，層層交疊的顏料形成了色彩絢爛的豐富紋理。