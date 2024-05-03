滿到溢出來！台北福華手抓海鮮桶、德墨美食吃到飽

台北福華變年輕了！彩虹座自助百匯即起推出的「德墨美食盛宴」，各種酸辣風味登場，現場還有多樣繽紛布置，服務人員也穿上墨西哥服裝、戴起大盤帽，展現輕快有趣的新鮮活力。此外，網美最愛的「手抓海鮮桶」也同步亮相。

這場熱情的搖滾德墨之旅，從彩虹座自助百匯開始，現場約有2/3的菜色換上德墨風味，同時增加許多現點現做的新料理，可一次品嘗超過50道的風味饗宴。活動時間至6月30日，周一到周日午餐及晚餐時段供應，平日自助午餐成人每人1,650元起、自助晚餐成人每人1,750元起，兒童與65歲以上另享優惠。

彩虹座「德墨美食盛宴」由行政總主廚劉文凱（Ray Liew）領軍，帶來台灣飯店自助餐少見的美式和墨西哥風味料理，使用大量起司、辣椒、辛香料、豆類及肉類的菜餚結合美國當地食材，迸出別具特色的狂放滋味，像是菜單中的「現烤乾酪辣味玉米片」，在酥脆的玉米片上放入起司、莎莎醬、酪梨醬、和辣椒乳酪等多種醬料，最後以噴槍炙燒起司，是讓人停不了的美味。還有排隊區「玉米餅塔可」，供應有炙燒干貝蟹肉、辣味和牛、牛舌、雞肉絲與炸脆蝦等5種口味，以及起司、番茄、莎莎醬、酪梨泥、墨西哥豆泥等多達16種的特製配菜，可自由配出自己喜歡的德墨滋味。

亮點之一的「手抓海鮮桶」，同樣可以自由選，主廚現場料理後，整桶任你吃。其他傳統特色菜還有「墨西哥辣椒燒烤醬排骨」、「德州辣椒番茄燉牛肉」、「墨西哥起司雞肉酥餅」和「墨西哥海鮮湯」等。

甜點則由主廚巫政翰創新意，像是「墨西哥肉桂吉拿」，小巧易食外，中央還擠上卡士達醬，再以新鮮水果妝點盤飾，將街邊小吃變身創意細緻甜品。還有濃厚口感的「墨西哥巧克力戳蛋糕」，主廚在出爐後用小鐵棍戳出小洞倒入巧克力醬，一口咬下滿滿甜蜜。以及「美式香草布丁」、「墨西哥摩卡斯特雷斯奶蛋糕」、傳統的「墨西哥婚禮餅乾」等，多達20種色彩繽紛口味獨特的小點，讓人選擇困難。