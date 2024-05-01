堅持收購老雪莉桶 米爾登單一麥芽荷蘭威士忌再升級

近年來橫掃世界威士忌大賽獎項的荷蘭國寶級威士忌米爾登（MILLSTONE），來自由家族經營的Zuidam釀酒廠，酒標設計以荷蘭最著名的文化特色「風車」為意象。米爾登的每一瓶威士忌所使用到的穀物，皆是實際運用當地風車磨碎，並大部分都種植在釀酒廠自營農地，展現出對於細節與品質的追求。

Zuidam家族堅持傳統釀造工藝，發酵過程堅持使用2種不同酵母菌，造就出濃厚豐富的氣味跟飽滿紮實的酒體。發酵時間更是講究，低溫發酵長達168小時，遠超過於一般蘇格蘭威士忌的發酵時間。長時間發酵的好處，是能夠獲取更多的花果香調，製作過程更需細心耐心看顧。緊接著在量身打造的銅製壺式蒸餾器中緩慢蒸餾，點點滴滴只為留下最完美的精華，讓米爾登威士忌充滿了濃郁的果香味。

此外，米爾登出色的雪莉桶威士忌，更源於費盡心思與重金所取得的西班牙雪莉酒廠百年Solera系統的老雪莉桶，當中最老的木桶陳放雪莉酒高達150年。Zuidam酒廠堅持收購老雪莉桶，而不是只為了風味刻意潤桶的橡木桶，因為這種雪莉桶才真能陳釀出最真切、原始的風味，即使老雪莉桶耗損率高，卻仍是米爾登的堅持。

目前有6款米爾登威士忌在台上市，包括米爾登Oloroso雪莉桶單一麥芽威士忌，酒精強度46%，建議售價1,680元。米爾登Peated PX雪莉桶單一麥芽威士忌，酒精強度46%，建議售價1,900元。米爾登100RYE王者單一黑麥荷蘭威士忌，連續2年榮獲World Whisky Award最佳黑麥威士忌，酒精強度50%，建議售價2,800元。

米爾登7年PX雪莉桶單一麥芽威士忌原酒，限量裝瓶，酒精強度51.63%，建議售價3,850元。米爾登22年Oloroso雪莉桶單一麥芽威士忌，精華稀有的高年份威士忌，酒精強度46%，建議售價13,000元。2024龍年台灣限定版米爾登Oloroso雪莉桶單一麥芽威士忌原酒，酒精強度52.73%，建議售價3280元。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康