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首爾最大商場 關於《淚之女王》金智媛上班的The Hyundai Seoul獨特之處

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
The Hyundai Seoul的綠色空間，為商業空間注入更多人與生活的氣息。圖／摘自The Hyundai Seoul官網
The Hyundai Seoul的綠色空間，為商業空間注入更多人與生活的氣息。圖／摘自The Hyundai Seoul官網

熱門人氣韓劇《淚之女王》成了近來討論度最高的韓劇，這部收視率也創下韓國tvN電視台史上新高，而「女王」金智媛在劇中飾演的百貨集團社長，拍攝場地正是2021年開幕位於首爾汝矣島的「The Hyundai Seoul」（現代百貨首爾），是目前首爾最大型的購物商場，擁有相當於13個足球場面積，以瞄準MZ世代（千禧世代和Z世代）為定位、主打韓國首間強調自然環保的未來型百貨，而這座百貨也帶來不同於其他商場的感性、清新氣質，為百貨開創新格局，而深受在地人與國際觀光客歡迎。

「The Hyundai Seoul」建築由國際知名建築師理察·羅傑斯設計，高八層地下七層的白色系建築結構中，300家品牌與餐廳環繞著挑高中庭，20米高的玻璃天花板讓自然光導入建築群，空間寬敞明亮、展現與自然和諧共處的概念。

在這裡沒有奢華浮誇的裝飾品，大自然就是最美的元素。最引人注目的有打造三層樓高的大型人工瀑布與室內公園，大面積的運用樹木、植栽、花卉與綠地，還五樓占地一千坪的室內花園，就像是把室外自然景色導入室內，逛街的民眾有如穿梭在公園中。也透過商場設計呼應了綠意盎然的汝矣島公園，成為人們放鬆心情、紓解壓力的場所。

這裡除了國際精品，也把首爾時下最熱門潮流、設計師品牌齊聚，加上舒服的用餐環境以及韓國最大的美食廣場，非常受到年輕世代的喜愛，而藝術與展覽也是一大特色，現代百貨強調，The Hyundai Seoul與其他據點最大的不同，不僅是提供購物樂趣，也提供文化空間和休閒場所。

強調自然力、綠色空間的商場，韓國有The Hyundai Seoul、泰國曼谷則有EmQuartier購物中心為代表，同樣都以空間花園為特色，建築設計結合自然與都市生活。台灣雖然百貨、商場密集度高，卻幾乎看不到這樣的商業設計。

國內百貨零售業者觀察，首爾的The Hyundai Seoul、曼谷EmQuartier、東京的GINZA SIX，都是很有特色定位的商場，國外具指標意義的百貨商場，通常是一開始設計前就有明確的定位與核心精神接著進行規劃，商場經營才能長久、放眼未來。而台灣的商模，通常是建築物蓋好後，接著進行招商，除了零售，要拉抬的可能是周邊的物業。此外，可能是台灣缺乏大型商業建案，很少會請來知名建築師量身打造，因此，設計容易千篇一律，缺乏大膽創新概念。

百貨零售業者指出，The Hyundai Seoul獨特的清新、鬆弛氛圍和韓國其他百貨完全不同，不論從建築、軟硬體都很有自己的特色，因此也特別容易吸引年輕世代的喜歡。相信ESG成為企業顯學下，未來這種綠色概念的綠色商場會越來越多。

The Hyundai Seoul外觀。圖／摘自IG：The Hyundai Seoul
The Hyundai Seoul外觀。圖／摘自IG：The Hyundai Seoul
The Hyundai Seoul的室內公園為一大特色。圖／摘自首爾市官網
The Hyundai Seoul的室內公園為一大特色。圖／摘自首爾市官網
The Hyundai Seoul大面積的運用樹木、植栽、花卉與綠地。圖／摘自首爾市官網
The Hyundai Seoul大面積的運用樹木、植栽、花卉與綠地。圖／摘自首爾市官網
The Hyundai Seoul把室外自然景色導入室內。圖／摘自首爾市官網
The Hyundai Seoul把室外自然景色導入室內。圖／摘自首爾市官網
The Hyundai Seoul的室內公園為一大特色。圖／摘自首爾市官網
The Hyundai Seoul的室內公園為一大特色。圖／摘自首爾市官網
The Hyundai Seoul五樓室內公園經常與藝術展覽做結合。圖／摘自IG：The Hyundai Seoul
The Hyundai Seoul五樓室內公園經常與藝術展覽做結合。圖／摘自IG：The Hyundai Seoul
The Hyundai Seoul樓層空間不定期有藝術裝置，為商場空間帶來多樣化的生命力。圖／摘自IG：The Hyundai Seoul
The Hyundai Seoul樓層空間不定期有藝術裝置，為商場空間帶來多樣化的生命力。圖／摘自IG：The Hyundai Seoul
The Hyundai Seoul樓層空間不定期有藝術裝置，為商場空間帶來多樣化的生命力。圖／摘自IG：The Hyundai Seoul
The Hyundai Seoul樓層空間不定期有藝術裝置，為商場空間帶來多樣化的生命力。圖／摘自IG：The Hyundai Seoul
The Hyundai Seoul匯聚了在地潮流品牌，成為年輕世代最愛逛的區域。圖／摘自IG：The Hyundai Seoul
The Hyundai Seoul匯聚了在地潮流品牌，成為年輕世代最愛逛的區域。圖／摘自IG：The Hyundai Seoul

Hyundai 建築師 設計師

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