首爾最大商場 關於《淚之女王》金智媛上班的The Hyundai Seoul獨特之處

熱門人氣韓劇《淚之女王》成了近來討論度最高的韓劇,這部收視率也創下韓國tvN電視台史上新高,而「女王」金智媛在劇中飾演的百貨集團社長,拍攝場地正是2021年開幕位於首爾汝矣島的「The Hyundai Seoul」(現代百貨首爾),是目前首爾最大型的購物商場,擁有相當於13個足球場面積,以瞄準MZ世代(千禧世代和Z世代)為定位、主打韓國首間強調自然環保的未來型百貨,而這座百貨也帶來不同於其他商場的感性、清新氣質,為百貨開創新格局,而深受在地人與國際觀光客歡迎。

「The Hyundai Seoul」建築由國際知名建築師理察·羅傑斯設計,高八層地下七層的白色系建築結構中,300家品牌與餐廳環繞著挑高中庭,20米高的玻璃天花板讓自然光導入建築群,空間寬敞明亮、展現與自然和諧共處的概念。

在這裡沒有奢華浮誇的裝飾品,大自然就是最美的元素。最引人注目的有打造三層樓高的大型人工瀑布與室內公園,大面積的運用樹木、植栽、花卉與綠地,還五樓占地一千坪的室內花園,就像是把室外自然景色導入室內,逛街的民眾有如穿梭在公園中。也透過商場設計呼應了綠意盎然的汝矣島公園,成為人們放鬆心情、紓解壓力的場所。

這裡除了國際精品,也把首爾時下最熱門潮流、設計師品牌齊聚,加上舒服的用餐環境以及韓國最大的美食廣場,非常受到年輕世代的喜愛,而藝術與展覽也是一大特色,現代百貨強調,The Hyundai Seoul與其他據點最大的不同,不僅是提供購物樂趣,也提供文化空間和休閒場所。

強調自然力、綠色空間的商場,韓國有The Hyundai Seoul、泰國曼谷則有EmQuartier購物中心為代表,同樣都以空間花園為特色,建築設計結合自然與都市生活。台灣雖然百貨、商場密集度高,卻幾乎看不到這樣的商業設計。

國內百貨零售業者觀察,首爾的The Hyundai Seoul、曼谷EmQuartier、東京的GINZA SIX,都是很有特色定位的商場,國外具指標意義的百貨商場,通常是一開始設計前就有明確的定位與核心精神接著進行規劃,商場經營才能長久、放眼未來。而台灣的商模,通常是建築物蓋好後,接著進行招商,除了零售,要拉抬的可能是周邊的物業。此外,可能是台灣缺乏大型商業建案,很少會請來知名建築師量身打造,因此,設計容易千篇一律,缺乏大膽創新概念。

百貨零售業者指出,The Hyundai Seoul獨特的清新、鬆弛氛圍和韓國其他百貨完全不同,不論從建築、軟硬體都很有自己的特色,因此也特別容易吸引年輕世代的喜歡。相信ESG成為企業顯學下,未來這種綠色概念的綠色商場會越來越多。