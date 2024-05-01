鼓山魚市場周末再辦「鱻在不一漾」市集 虱目魚肚2片99元

鼓山魚市場去年底重新開幕，3月底推出「鱻在不一漾」海味市集，以多項優惠抗漲魚貨吸引人潮，本周末5月4日、5日下午2時至晚間8時30分，海味市集第二場再度登場，高市海洋局說，這次將有超便宜海鮮特賣，虱目魚肚2片只要99元，還有滿額兌換券等多種好康，歡迎民眾來一同來享優惠。

海洋局表示，「鱻在不一漾」海味市集第二場活動有便宜海鮮特賣，虱目魚肚2片只要99元、大鱸魚100元、鯖魚片4片100元、龍虎石斑魚250元，還有免費虱目魚丸串試吃動，也可填寫活動問卷或是現場拍照打卡互動，兌換免費霜淇淋。

海洋局說，活動期間將在現場及旗津輪渡站發放「10元食鱻券」，可在市集消費折抵10元，另外還有提供滿額兌換券，單筆消費滿50元可兌換免費飲料1瓶，單筆消費滿200元，還可獲得代客料理服務，以上優惠好康數量有限，換完為止。