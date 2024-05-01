聽新聞
test
0:00 / 0:00
鼓山魚市場周末再辦「鱻在不一漾」市集 虱目魚肚2片99元
鼓山魚市場去年底重新開幕，3月底推出「鱻在不一漾」海味市集，以多項優惠抗漲魚貨吸引人潮，本周末5月4日、5日下午2時至晚間8時30分，海味市集第二場再度登場，高市海洋局說，這次將有超便宜海鮮特賣，虱目魚肚2片只要99元，還有滿額兌換券等多種好康，歡迎民眾來一同來享優惠。
海洋局表示，「鱻在不一漾」海味市集第二場活動有便宜海鮮特賣，虱目魚肚2片只要99元、大鱸魚100元、鯖魚片4片100元、龍虎石斑魚250元，還有免費虱目魚丸串試吃動，也可填寫活動問卷或是現場拍照打卡互動，兌換免費霜淇淋。
海洋局說，活動期間將在現場及旗津輪渡站發放「10元食鱻券」，可在市集消費折抵10元，另外還有提供滿額兌換券，單筆消費滿50元可兌換免費飲料1瓶，單筆消費滿200元，還可獲得代客料理服務，以上優惠好康數量有限，換完為止。
海洋局表示，這次還有邀請高雄在地漁會及產銷班來販售地方特色漁產商品，現場也有多家販售手作飾品、多肉盆栽、擴香石的文創攤商，鼓山魚市場也提供地方特色水產及農漁伴手禮、海鮮代客料理、新鮮現切生魚片及海鮮粥、夜間海景啤酒吧、戶外咖啡調酒餐車等服務，讓民眾能悠閒地在港邊看美景、吹海風、享美味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言