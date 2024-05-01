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鼓山魚市場周末再辦「鱻在不一漾」市集 虱目魚肚2片99元

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
鼓山魚市場5月4日、5日「鱻在不一漾」海味市集，有虱目魚肚特賣活動。記者王勇超／翻攝
鼓山魚市場5月4日、5日「鱻在不一漾」海味市集，有虱目魚肚特賣活動。記者王勇超／翻攝

鼓山魚市場去年底重新開幕，3月底推出「鱻在不一漾」海味市集，以多項優惠抗漲魚貨吸引人潮，本周末5月4日、5日下午2時至晚間8時30分，海味市集第二場再度登場，高市海洋局說，這次將有超便宜海鮮特賣，虱目魚肚2片只要99元，還有滿額兌換券等多種好康，歡迎民眾來一同來享優惠。

海洋局表示，「鱻在不一漾」海味市集第二場活動有便宜海鮮特賣，虱目魚肚2片只要99元、大鱸魚100元、鯖魚片4片100元、龍虎石斑魚250元，還有免費虱目魚丸串試吃動，也可填寫活動問卷或是現場拍照打卡互動，兌換免費霜淇淋。

海洋局說，活動期間將在現場及旗津輪渡站發放「10元食鱻券」，可在市集消費折抵10元，另外還有提供滿額兌換券，單筆消費滿50元可兌換免費飲料1瓶，單筆消費滿200元，還可獲得代客料理服務，以上優惠好康數量有限，換完為止。

海洋局表示，這次還有邀請高雄在地漁會及產銷班來販售地方特色漁產商品，現場也有多家販售手作飾品、多肉盆栽、擴香石的文創攤商，鼓山魚市場也提供地方特色水產及農漁伴手禮、海鮮代客料理、新鮮現切生魚片及海鮮粥、夜間海景啤酒吧、戶外咖啡調酒餐車等服務，讓民眾能悠閒地在港邊看美景、吹海風、享美味。

鼓山魚市場5月4日、5日將再度舉辦「鱻在不一漾」海味市集。圖／高市海洋局提供
鼓山魚市場5月4日、5日將再度舉辦「鱻在不一漾」海味市集。圖／高市海洋局提供
鼓山魚市場5月4日、5日將再度舉辦「鱻在不一漾」海味市集，現場有免費虱目魚丸、免費霜淇淋等好康。圖／高市海洋局提供
鼓山魚市場5月4日、5日將再度舉辦「鱻在不一漾」海味市集，現場有免費虱目魚丸、免費霜淇淋等好康。圖／高市海洋局提供

料理 海鮮 虱目魚

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