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《代排隊專題2-1》代排隊購物、掛號 各國都有商機

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
目前世界有許多地方出現專門代人排隊的職業，可以幫忙排隊買手機、掛號，甚至排熱門餐廳。（中央社）
目前世界有許多地方出現專門代人排隊的職業，可以幫忙排隊買手機、掛號，甚至排熱門餐廳。（中央社）

美國泰國與台灣都有出現幫忙排隊的行業，澳洲甚至有人願意出300澳幣（約台幣6300元）請人代排！有鑑沒時間排隊的人樂意出錢請人代排隊，加上盛行的零工經濟，坊間出現替人排隊的公司，提供排隊購物、掛號、吃飯等各類服務。泰國有專門幫忙排餐廳的APP，台灣也有代排最新iPhone與掛號的工作。

近來由於網路發達，許多餐廳、診所的知名度上升，愈來愈需要排隊消費，而在零工經濟興起下，逐漸開始出現了排隊的商機。在美國，約從2018年起，排隊人這個職業就出現產業化的現象，許多學生與退休人士將此工作視為副業。

疫情促進代排商機

排隊人可從Skip the Line網站或者TaskRabbit、InLine4You應用程式等平台接單，提供音樂會入場、餐廳預訂、博物館和旅遊景點等候、甚至包括法院案件排隊等服務，價格也會依據天氣狀況、活動的受歡迎程度，或交付服務難度而有高低，尤其是在黑色星期五購物季，人們更願意支付更多的錢來找人排隊。

等到新冠疫情爆發，有人需要幫忙去檢測中心門口排隊等候檢測，有些還會需要接送服務。所以有人就升級了排隊服務，除了幫客人排隊，還提供酒店接送與預約檢測的一條龍服務。

網站有特別規定

在英國的Task Rabbit和Bidvine網站廣告中都有幫民眾購物排隊的服務，每次收入平均為15到20英鎊。在美國提供服務的APP Placer 也可以幫助那些沒時間、但願意付錢請別人幫自己排隊的人。相關的服務不只在歐美，在泰國還有APP可以協助觀光客排景點美食，觀光客需要支付一筆排隊費給排隊員。

APP還詳細規定，用戶只能選擇尖峰時段，必須要至少提前一天預訂，如果預定時間到，但用戶沒有出現，餐廳仍可保留座位使用的變更權。另外，使用一次服務需要300泰銖，且下訂單後就不能取消；在澳洲，甚至有民眾願意出300澳幣請排隊員買東西。

彈性高的工作

在美國有一對從事排隊員的夫婦說，之前從未從事這種工作，但是丈夫說：「我很確定這不會是我們最後一次做這工作，這其實是很輕鬆的賺錢方式。」但他們同時也有在找傳統的工作。

在台灣，也有網站「跑跑腿」、「小雞上工」等網站提供快遞、代買，甚至是繳費與洗衣等服務。還有「KK代掛號」網站，幫民眾在清晨於診所排隊掛號，若有人想加入，必須加入群組、留下資料，經過審核後才能上工。

臉書上則有「全方位代客排隊購物跑腿服務粉絲團」，協助民眾買手機，甚至幫忙求婚等服務。

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