《代排隊專題2-2》代排是黃牛？ 價錢與時數易生爭議

雖然請人排隊買東西很方便，但價錢、購物時機若雙方沒講好，有可能有消費糾紛、甚至違法！有網友在PTT貼文討論「代排部隊等於黃牛嗎？」，對此，有網友認為，若買到的東西高於原價就是購物黃牛，但也有人認為，花一點錢給代排者協助購物不算黃牛。有代排業者透露，有代排員會偷偷在接單期間偷夾單，浮報排隊時數賺取暴利。

代排收費眉角多

由於花錢買方便，代排業者承接的業務五花八門，包括名醫門診掛號、補習名師課程、限量超紅美食都是範圍，但費用怎麼算得仔細看。有業者透露，由於不像外送員有時間限制，代排員能事先報價，收取停留排隊費用，有些代排員就可能在中間夾單（訂單其間接其他生意），容易有浮報時數的狀況。

每家代排收的價格也不同，基本費從149到199元不等，跑腿里程數、停留時間、天氣與體積加收等都是可以操作的，有些業者以分鐘計價、有些則是以小時計價，體積太大或遇到雨天還要加錢等。通常代排業者會透過拍照等方式，證明有到地點與時間內完成委託。

加價賣出就是黃牛？

有網友曾在PTT發文（2014年）指出，自己急著買熱門衣服但無法去排隊，打電話給代排業者時，該業者表示：「你這麼臨時找代排，1小時150元是最低的價錢了。」其中120元是代排員的薪水，業者抽30元。該業者也會協助民眾排演唱會的門票。

發文網友表示，如果每張熱門演唱會門票多收你1000多元，而且確定能買到你想要的座位，還不用跟人家在那邊排20幾個小時，如果自己有錢，會認為代排價相當划算。但該網友認為，前提是開賣以前就請人來代排隊，如果業者刻意多買票加價賣出，就是黃牛的行為。

代排需求難消失

底下網友則留言說：「事先請代排幫忙排隊買票是否等於黃牛，其實蠻有爭議的」、「如果以後黃牛都說我是另請人家代排的怎麼辦？」，有網友就認為，「黃牛問題無解，（演唱會門票或限量商品）只要不是原價我就不會買」。

在PTT或一些網路社群平台上，還是可以看到許多個人徵代排的貼文或通知，通常這類貼文都會交代工作時間、地點、報酬、發薪日等，有些甚至還有交代休息時間「工作滿4小時休息30分鐘」、「代墊購買食物金額，送到付現」等。

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