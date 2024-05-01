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和瑪麗蓮·夢露同期 安迪·沃荷「花」拍價上看4億元

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
香港佳士得宣布，將於28 日在香港20及21世紀藝術晚間拍賣拍場上首度呈獻普普藝術大師安迪·沃荷(Andy Warhol)巔峰時期的作品「花」。圖／佳士得提供
香港佳士得宣布，將於28 日在香港20及21世紀藝術晚間拍賣拍場上首度呈獻普普藝術大師安迪·沃荷(Andy Warhol)巔峰時期的作品「花」。圖／佳士得提供

香港佳士得宣布，將於28 日在香港20及21世紀藝術晚間拍賣拍場上首度呈獻普普藝術大師安迪·沃荷(Andy Warhol)巔峰時期的作品「花」。本作屬於安迪·沃荷備受讚譽的「花」系列，也是亞洲拍賣史上同系列尺幅最為巨大之畫作，估價6280萬至9280萬港元之間（新台幣2.6億至3.9億元）。

佳士得表示，根據記載，沃荷畢生僅創作了12幅尺寸達 82 英寸的「花」系列畫作。本作完成的 1965 年，亦是沃荷創作的巔峰時期。本作品是沃荷現存「花」系列作品中唯一描繪一朵半木槿花的82英寸尺幅之作。其他11幅同尺幅作品畫面上均以四朵花為構圖。此外，本幅傑作中的花朵和綠色背景均為沃荷親手繪製，為表面注入了細緻入微的紋理和厚塗效果，與絲網印刷的機械複製性質形成張力。

1964 年夏天，沃荷剛完成了著名的《死亡與災難》系列，隨即加入了藝術商人利奧·卡斯泰利（Leo Castelli）的陣容，其畫廊當時是紐約藝術界的核心。創造此系列的想法來自當時大都會博物館的策展人亨利·蓋爾扎勒（Henry Geldzahler），他在一次參觀工廠的過程中鼓勵沃荷嘗試一些不那麼陰沉的題材。

此系列的原始素材來自1964 年6 月出版的《現代攝影》雜誌上的一篇文章，文章介紹了柯達公司的一種新型彩色處理技術，並用一張木槿花的圖片進行了演示，沃荷巧妙地挪用了這張圖片。本作完成的1965年，沃荷正處於其藝術生涯的巔峰。他憑著描繪金寶湯罐頭和瑪麗蓮·夢露一系列作品，在藝術界掀起一場革命。同年，他開始管理 Velvet Underground 樂隊，並在費城國際當代藝術中心舉行了首場個人博物館展覽。這場展覽是沃荷創作生涯的轉捩點，開幕當晚有數千人參加，將「沃荷狂熱」推向了新的高峰。

佳士得 博物館 畫作

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