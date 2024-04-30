快訊

微風松高裝置藝術遭強風吹落 倒楣男騎士被砸慘摔滿身傷

聯名餐點+滿滿週邊 頂呱呱化身「轉身史萊姆餐廳」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
現場供應有聯名套餐與一系列週邊小物。圖／頂呱呱提供
現場供應有聯名套餐與一系列週邊小物。圖／頂呱呱提供

連鎖速食「頂呱呱」為慶祝50週年，首次跨界合作熱門動畫「關於我轉生變成史萊姆這檔事」，打造期間限定「轉生史萊姆主題餐廳」。除了還原動畫經典場景，還有主角群的拍照空間，並有限定聯名餐點，以及主題週邊同步登場。

「關於我轉生變成史萊姆這檔事」乃是近期的人氣動畫，並於今年4月進入動畫第三季。本次頂呱呱針對中崙店進行改造，自5月1日至12月31日打造成為「轉生史萊姆主題餐廳」。現場規劃有主角群拍照空間以及週邊販售區。同時餐點配合動畫情節，推出聯名款「天堂餐」與「地獄餐」，讓餐點與聯名包裝都呼應動畫主題。

「轉生史萊姆主題餐廳」現場推出聯名款「天堂餐」與「地獄餐」。圖／頂呱呱提供
「轉生史萊姆主題餐廳」現場推出聯名款「天堂餐」與「地獄餐」。圖／頂呱呱提供

「天堂餐」內有利姆路雪泥、利姆路捕食刈包、朱菜甜甜包，「利姆路雪泥」有可愛的利姆路紙杯包裝，藍色冰沙由乳酸飲加入藍甘菊調製而成，有著酸酸甜甜滋味；「利姆路捕食刈包」用藍色刈包當作漢堡皮，包入台味炸雞及起司片等，重現萌王外型。「朱菜甜甜包」則是將甜甜包變成了粉色外觀，淋上草莓煉乳醬。全套250元。

動畫中的經典劇情之一，就是紫苑烹調的暗黑料理。「地獄餐」內含有怨念口袋披薩、紫苑地瓜薯條、暗黑濃湯。其中「怨念口袋披薩」是從口袋披薩轉變而來，並還浮現出詭異人臉。地瓜薯條則變成了「紫苑地瓜薯條」，以紫薯再加上抹茶美奶滋醬調味；特調紫薯口味的「暗黑濃湯」，同樣挑戰粉絲極限。全套250元。

除此之外，主題餐廳現場販售有百餘款的史萊姆週邊，另有全台獨家首賣週邊。活動期間消費聯名餐點，就有機會獲得餐墊紙、角色插旗、造型貼紙等小物。單筆消費滿300元（包含聯名餐點），即可獲贈獨家特典1份，包括有角色杯墊、精美雷射票、質感透卡、角色貼紙等不同品項，預計6月份開放加購獨家史萊姆泡麵蓋、吸管套等週邊。

主題餐廳內可見到許多主角人型立牌。圖／頂呱呱提供
主題餐廳內可見到許多主角人型立牌。圖／頂呱呱提供
主題餐廳中，處處可以見到史萊姆相關場景與元素。圖／頂呱呱提供
主題餐廳中，處處可以見到史萊姆相關場景與元素。圖／頂呱呱提供
餐廳中也重現動畫中的經典場景。圖／頂呱呱提供
餐廳中也重現動畫中的經典場景。圖／頂呱呱提供
週邊商品區販售有百餘款的相關週邊。圖／頂呱呱提供
週邊商品區販售有百餘款的相關週邊。圖／頂呱呱提供

動畫 頂呱呱 餐廳

延伸閱讀

青春熱血Cosplay《2.5次元的誘惑》動畫7月放送！連播兩季看好看滿

她超級不推好市多新口味披薩 網呼「負面行銷」我超愛

上網訂披薩竟1個禮拜沒收到...她曬明細討拍遭眾人圍剿 最後結局超反轉

知名紳士漫畫《雅學姊》公布動畫製作公司！網跪求雷火劍執導

相關新聞

聯名餐點＋滿滿週邊！頂呱呱化身「轉身史萊姆餐廳」

連鎖速食「頂呱呱」為慶祝50週年，首次跨界合作熱門動畫「關於我轉生變成史萊姆這檔事」，打造期間限定「轉生史萊姆主題餐廳」...

女團BABYMONSTER就是威！ 詮釋adidas Originals限定鞋秒成搶手貨

出道不到半年，即將於六月來台開唱的韓國新女團BABYMONSTER帶著高人氣與攻克各大音樂串流平台，收穫了「怪物新人」封號。看好BABYMONSTER後續潛力，adidas Originals亦宣布攜手合作，並請她們詮釋限定配色GAZELLE鞋形象大片，俏皮可愛又有活力感，讓人很難不被感染歡愉的氛圍。

早上六點就來排！ 李俊昊粉絲擠爆PIAGET台北101精品店

瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）今日正式為品牌台北101精品概念店重新改裝開幕。店上共帶來頂級珠寶、2024新品...

vacanza首間永續概念店進駐京站 7天限定飾品舊換新

京站時尚廣場5月1日迎來飾品品牌vacanza，以永續環保理念推出全新支線vacanza park，獨家進駐京站B1，成...

早秋包包來了！FERRAGAMO編織度假必備 Dior包都變迷你

早秋系列陸續上市，FERRAGAMO發表2024早秋系列以及由英國攝影師Harley Weir拍攝的形象廣告，遊走於幻想...

碳費仍難產！第3次審議會5月7日召開 分析鄰近國碳定價

環境部昨預告與碳費相關3子法，並預估下一次碳費審議會將於5月10日前召開，而本屆碳費審議會委員則透露，第3次碳費審議會將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。