聯名餐點＋滿滿週邊！頂呱呱化身「轉身史萊姆餐廳」

連鎖速食「頂呱呱」為慶祝50週年，首次跨界合作熱門動畫「關於我轉生變成史萊姆這檔事」，打造期間限定「轉生史萊姆主題餐廳」。除了還原動畫經典場景，還有主角群的拍照空間，並有限定聯名餐點，以及主題週邊同步登場。

「關於我轉生變成史萊姆這檔事」乃是近期的人氣動畫，並於今年4月進入動畫第三季。本次頂呱呱針對中崙店進行改造，自5月1日至12月31日打造成為「轉生史萊姆主題餐廳」。現場規劃有主角群拍照空間以及週邊販售區。同時餐點配合動畫情節，推出聯名款「天堂餐」與「地獄餐」，讓餐點與聯名包裝都呼應動畫主題。

「轉生史萊姆主題餐廳」現場推出聯名款「天堂餐」與「地獄餐」。圖／頂呱呱提供

「天堂餐」內有利姆路雪泥、利姆路捕食刈包、朱菜甜甜包，「利姆路雪泥」有可愛的利姆路紙杯包裝，藍色冰沙由乳酸飲加入藍甘菊調製而成，有著酸酸甜甜滋味；「利姆路捕食刈包」用藍色刈包當作漢堡皮，包入台味炸雞及起司片等，重現萌王外型。「朱菜甜甜包」則是將甜甜包變成了粉色外觀，淋上草莓煉乳醬。全套250元。

動畫中的經典劇情之一，就是紫苑烹調的暗黑料理。「地獄餐」內含有怨念口袋披薩、紫苑地瓜薯條、暗黑濃湯。其中「怨念口袋披薩」是從口袋披薩轉變而來，並還浮現出詭異人臉。地瓜薯條則變成了「紫苑地瓜薯條」，以紫薯再加上抹茶美奶滋醬調味；特調紫薯口味的「暗黑濃湯」，同樣挑戰粉絲極限。全套250元。