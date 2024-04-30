彷彿1秒置身日本！盤點十大人氣來台甜點店 「它」來自福岡穩居冠軍

彷彿一秒到日本

你對日式甜點也情有獨鍾嗎？不管是半熟起司塔、和菓子或是厚鬆餅，每次回到台灣，總是心念念著這些日本限定美食，害怕再也吃不到；其實，近年有不少日本人氣甜點店進駐台灣。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點了全台十家來自日本的甜點店，讓你一解日本鄉愁，在台灣也能大啖各種日式甜點！

image source：米弎豆Misato

NO.10 杏桃鬆餅屋(UZNA OMOM)

2013年引進台灣的日本原宿「裏原宿貓街」人氣品牌「杏桃鬆餅屋(UZNA OMOM)」，有著「全台最厚的舒芙蕾鬆餅」的封號，從食材、食器、到藝術陳設堅持原汁原味搬進台北，優選了來自北海道的鮮奶油，口感猶如棉花般滑順，並使用日本進口的純天然小麥，獨家的鬆餅配方就是餅皮鬆軟的秘密，以多層次豐富的厚鬆餅成為美食話題，在台灣掀起「日式彈力鬆餅」的熱潮。



杏桃鬆餅屋進攻台灣，幾乎霸佔整個社群平台，店內的「日式厚鬆餅」搭配台灣當地季節水果，打造出浮誇系的美味鬆餅，更推出了「甜點系」、「食事系」以及「季節限定」等不同元素的鬆餅，在口味上或視覺上都造成了顧客的衝擊。

NO.9 PABLO

2011年從大阪發跡的半熟起司塔甜點品牌，「PABLO」在日本曾經創下平均每7秒就賣出一顆起司塔的驚人銷售，被譽為一生一要吃一次的甜點，更榮登日本超人氣甜點店的第三名，也是所有觀光客到大阪必買的排隊名店。PABLO於2016年旋風來台開店，當時引發廣大的排隊人潮，有的民眾甚至從凌晨開始聚集，雖然在展店一年後迅速熄燈，但所幸於2018再次回歸信義區，可見PABLO的魅力依舊不減。

超大顆的PABLO半熟起司塔有著驚人的厚度，餅皮烤的酥脆焦香，切開後軟滑順口的內餡便緩緩流出，滿滿杏桃醬中又散發著濃濃的奶香味，吃起來超級滿足！PABLO粉絲們都表示，「還好又能在台灣吃到這款神級蛋塔了」、「會讓人越吃越上癮」、「是放大版的幸福滋味」。

NO.8 PRESS BUTTER SAND

鼎鼎有名的PRESS BUTTER SAND是東京必買的伴手禮名店，自2020年以來，經常以快閃店形式出沒在台灣，曾經創下一家快閃店千萬的銷售佳績。



PRESS BUTTER SAND以焦糖奶油夾心餅聞名，台灣店堅持使用北海道原物料，從日本原裝進口特製的鐵板烤台，讓每片現烤餅乾壓上招牌刻痕，再奢侈地擠滿著名的生焦糖與生奶油醬雙餡，以費工去油的雙層烤法、日本職人研發的精緻雙層內餡，打造出外表清爽酥脆、香甜不膩口的頂級點心。吃過的網友都讚道，「吃得出它昂貴的理由了」、「每家快閃店都還有限定口味」、「包裝也很有質感」。

NO.7 米弎豆お茶処 MISATO

位於彰化鹿港的日式甜點專賣店，將來自日本九州的小判餅經過改良後引進台灣，「米弎豆お茶処 MISATO」從小攤販升級為日式野台小店面，致力把九州家鄉的味道傳遞給台灣人。



米弎豆お茶処販售著各式道地的日本甜點，有季節限定的日式菓子，也有日本風味的霜淇淋、聖代和特色飲料，不能不提的經典招牌就是九州小判餅，每天都新鮮現做，內餡有多種口味，被烘烤到白白胖胖的小判餅，餅皮咬起來就跟麻糬一樣軟糯不黏牙，內餡也相當濃郁，讓人彷佛置身在日本巷弄中。

NO.6 東京牛奶起司工房

印著大大乳牛LOGO的東京牛奶起司工房，自2011年開業以來，在日本當地獲得相當高的人氣，幾乎在東京車站的伴手禮街、日本大部分機場免稅店都能買到，也是所有觀光客必買的東京伴手禮之一，近年來逐漸紅到國際，於2019年首度來台設櫃後就吸引許多饕客前往朝聖。



東京牛奶起司工房嚴選北海道的香濃鮮奶，搭配法國優質起司製作甜點，其中最受歡迎的「起司夾心餅乾」創下2800萬片的累積銷量，每塊的起司內餡都滿到爆漿，不僅餅乾鬆軟到入口即化，濃郁的起司味也被細微的鹽味給提點出來，即使單吃也不會太過甜膩，買過的人都說，「每次都不小心一片接著一片」、「是起司控的最愛」、「吃了讓人欲罷不能」。

NO.5 徹思叔叔現烤起司蛋糕

來自日本九州博多的知名起司蛋糕的「徹思叔叔現烤起司蛋糕」是台北車站的著名地標，可愛的徹思叔叔漫畫相當醒目，每每經過都能被濃濃的起司味吸引住，一到出爐時間也總是排滿了人潮。



起司蛋糕當日全程手工製作，不加任何一滴水，無防腐劑、人工香料等添加物，只使用澳洲乳酪起司、法國奶油搭配牛奶、麵粉、雞蛋，經過蒸烤而成。明星商品「原味起司蛋糕」口感綿密，就像是雲朵般輕盈，真的是入口即化，起司味濃郁但不過於膩口，實際品嘗過的網友紛紛讚賞，「30年來的味道都沒變過」、「每次經過都被起司味香到」、「排隊排的心甘情願」、「這款起司蛋糕終於在台灣也能吃到了」。

NO.4 嵜SAKImoto bakery

工匠級甜點達人「嵜本將光」於2017年在大阪開設首家嵜本SAKImoto Bakery之後，瞬間造成轟動，生吐司的熱潮迅速延燒整個日本。短短兩年多，在日本開立16間店鋪，以一片吐司洗版各大社交平台，直接躍升為日本人氣第一的生吐司品牌，更吸引所有旅日遊人前往朝聖！



這款吐司是由「嵜本將光」耗時兩年研發出一種創新配方，打造蛋奶過敏兒也能安心食用的生吐司，而生吐司中的「生」，指的並非吐司的熟度，而是「天然感、不外加任何東西」的意思，不需人工調味，具有濃厚的香甜氣味，口感潤澤有彈性，質地柔軟好下嚥，不用烘烤增加口感，光原味就足夠好吃。吃過的網友討論，「店內供應的9宮格果醬套餐每次都超難預約」、「原來吐司也能吃得這麼高級」、「感受到日本職人的用心」。

NO.3 辻利茶舖

辻利茶舖TSUJIRI可說是抹茶控的天堂，是一家來自日本京都宇治的百年品牌，也是喫茶文化的先驅。1860年創立以來，致力於傳承考究的宇治茶，嚴選宇治本家工廠最高級的抹茶，原創各式美味飲品及最合時宜的甜點，運用日本百年古法石磨碾茶，產出極度濃郁的抹茶味，讓顧客在炎炎夏日中，能感受到專屬京都的獨特風情。



位於遠百信義A13的分店，提供琳瑯滿目的餐點選擇，從生乳捲、蛋糕到霜淇淋、刨冰應有盡有，你想的到各式抹茶製品幾乎都能看到，每一款甜點都富含巧思，百匯中有蕨餅、白玉糰子、茶凍、紅豆泥，濃郁的抹茶冰品上再撒上黃豆粉，小小一杯卻口感層次豐富，吃起來超滿足，直接讓抹茶控失心瘋！

NO.2 CREMIA

是否在許多捷運站附近看見CREMIA的身影呢？2022年旋風登台的「CREMIA冰淇淋」被譽為北海道冰淇淋之神，是由北海道霜淇淋老字號品牌「日世」所推出的「最高等級的霜淇淋」，熱賣至今約半個世紀，由1951年的匠心巨製以及反覆試驗，其中冰淇淋濃郁的秘密來自於25%鮮奶油和12.5%乳脂肪，形成絕妙的平衡口感，入口即化。選擇搭配的甜筒也大有來頭，採用法國傳統點心「貓舌餅」的概念來製作，和北海道人氣伴手禮「白色戀人」使用同款餅乾，帶有優雅奶油香、口感酥脆又輕盈。



「CREMIA」在台灣開幕後，經常造成排隊人潮，「螺旋狀的冰淇淋造型看起來很高級」、「是值得排隊的好滋味」、「濃濃的奶香味和超可口的餅乾超搭」、「整支冰淇淋好拍又好吃」。

NO.1 beard papa's 鬍子爺爺

beard papa's 鬍子爺爺被稱為日本第一的泡芙品牌，1999年創立於日本福岡，目前已於全世界設立超過400家分店，並且於台灣深耕20年以上，設立超過20間門市，每間店都是採現點之後才現場製作，也因為講究現點現做，泡芙派皮才得以維持外酥脆內鬆軟的口感。入口即化的卡士達內餡，滑順軟嫩，使用嚴選的牛奶和雞蛋製作，其中泡芙中有「黑鑽石」之稱的馬達加斯加產「香草籽」，也是能夠維持20多年來歷久不衰的美味。



除了現場購買，beard papa也曾和各大超商聯名推出舒芙蕾卡士達布丁、卡士達千層、卡士達瑞士捲等多種甜品，經常造成搶購熱潮，「每次在百貨公司看到都一定會買來吃」、「卡士達醬很新鮮不甜膩」、「鬍子爺爺的品質完全不用擔心」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月21日至2024年04月19日，約１年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『日本來台甜點店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統