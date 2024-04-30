快訊

《BBC》調查：伊朗少女參加頭巾抗爭卻遭官方性侵殺害

白內障非老人專利！高金素梅緊急手術 執刀眼科醫：遇4症狀快就醫

周杰倫、五月天要唱大巨蛋演唱會有解了！李四川提出2點結論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

早上六點就來排！ 李俊昊粉絲擠爆PIAGET台北101精品店

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
李俊昊不時在IG中展現穿戴造型，並頻繁運用Piaget Polo腕表與Possession珠寶。圖／翻攝自 IG @ le2jh（合成圖）
李俊昊不時在IG中展現穿戴造型，並頻繁運用Piaget Polo腕表與Possession珠寶。圖／翻攝自 IG @ le2jh（合成圖）

瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）今日正式為品牌台北101精品概念店重新改裝開幕。店上共帶來頂級珠寶、2024新品腕表共135件、總價上看15億，以慶祝2024為PIAGET 150周年，現場再邀請品牌新任全球形象大使李俊昊，以一如伯爵的名流雅士風格、瀟灑現身。

（由左至右）伯爵台灣總經理范瑞紅、伯爵北亞區董事總經理Pierre-Etienne Durand、李俊昊、伯爵高級珠寶暨訂製作品全球總監Christophe Bourrie，以及台北101總經理朱麗文。記者李政龍／攝影
（由左至右）伯爵台灣總經理范瑞紅、伯爵北亞區董事總經理Pierre-Etienne Durand、李俊昊、伯爵高級珠寶暨訂製作品全球總監Christophe Bourrie，以及台北101總經理朱麗文。記者李政龍／攝影
李俊昊現場大秀手上的Polo 79腕表、並與粉絲親切揮手。記者李政龍／攝影
李俊昊現場大秀手上的Polo 79腕表、並與粉絲親切揮手。記者李政龍／攝影

李俊昊今日以一身白色紳裝出席PIAGET台北101，並一度讓鄰近的松智環周邊為之爆滿，雖然伯爵位於三樓，但從二至五樓都有粉絲在外場排隊，也展現李俊昊的強大號召力。現場李俊昊先用中文和粉絲打招呼，並表示能擔任伯爵全球形象大使，加上現場看到很多粉絲、感到很幸福。他並透露一抵達台北就享用了牛肉麵跟珍奶等美食，並大秀身上的Polo 79黃金腕表、正是向1979年原作致意的復刻之作，意義重大；此外李俊昊手上還配戴了具Décor Palace宮廷式雕刻紋飾的Possession手環，斯文、紳士。

李俊昊今年甫「加盟」伯爵（PIAGET）成為品牌全球形象大使。圖／翻攝自 IG @ le2jh
李俊昊今年甫「加盟」伯爵（PIAGET）成為品牌全球形象大使。圖／翻攝自 IG @ le2jh

伯爵台灣董事總經理Judy范致詞時則表示，透過台北101精品概念店的重新開幕，像為伯爵的150周年揭開新紀元，同時整間店設計也如一款頂級珠寶，並邀請大家來訪，感受Piaget Society的好客、熱情與品牌精神。伯爵台北101形象概念精品店的裝潢風格為全球首現，展現PIAGET對台灣頂級收藏家的禮遇。溫暖、橘紅色帶來太陽聯想的高級絨布，拼接、宛如棕櫚樹的熱帶叢林空間元素，皆是概念精品店的設計細節；而大面積的金色與視覺通透、開放性的外觀，更凸顯了伯爵的風格DNA：「黃金」與「陽光」，品牌引以為傲的Décor Palace宮廷式雕刻飾紋，更散見於外牆、店內門把、牆面等細節，將微型的斧鑿痕跡轉為具象設計、亦體現了伯爵的工藝之心。

現身台北101精品概念店的李俊昊，展現了一如伯爵紳士般的風度翩翩。記者李政龍／攝影
現身台北101精品概念店的李俊昊，展現了一如伯爵紳士般的風度翩翩。記者李政龍／攝影
李俊昊今日以一身白色紳裝出席PIAGET台北101，並一度讓鄰近的松智環周邊為之爆滿，展現強大號召力。記者李政龍／攝影
李俊昊今日以一身白色紳裝出席PIAGET台北101，並一度讓鄰近的松智環周邊為之爆滿，展現強大號召力。記者李政龍／攝影

為了全新大店正式開幕，伯爵共獻上13款高級腕表，並帶來最新《Metaphoria》頂級珠寶系列的多款千萬高單價作品。表款將包含2024鐘表與奇蹟日內瓦表展上發表新品、全球僅一只，也是全店最高單價3,570萬的Swinging Sautoir祖母綠項鍊表、運用木化石為面盤的Terrae祖母綠珠寶表，展現伯爵在珠寶工藝、超薄上的豐富魅力。Efflorescens祖母綠鑽石項鍊則為本次最高單價珠寶，主石則為一顆哥倫比亞產5.47克拉祖母綠，項鍊再鑲嵌134顆欖尖形切割美鑽，總重約28.96克拉，訂價2,940萬。

伯爵台北101形象概念精品店的正式改裝重新開幕，並帶來總計135款高級珠寶與腕表，總價約15億，並慶賀了品牌150周年的來到。圖／PIAGET提供
伯爵台北101形象概念精品店的正式改裝重新開幕，並帶來總計135款高級珠寶與腕表，總價約15億，並慶賀了品牌150周年的來到。圖／PIAGET提供
寬敞的空間內，設計語彙是伯爵在全世界的首間運用。圖／PIAGET提供
寬敞的空間內，設計語彙是伯爵在全世界的首間運用。圖／PIAGET提供

最高單價表款則為一只Limelight Aura紅寶石珠寶表，18K白金表帶全鑲鑽總重約57.07克拉、面盤再鑲嵌紅寶石總重約6.36克拉，訂價上看5,750萬元。PIAGET伯爵台北101形象概念精品店，已於即日起正式開幕，可親臨台北101購物中心三樓臨近松智環、或電洽02-8101-8399，預約鑑賞。

溫暖的「多寶閣」概念櫥窗，令人心頭暖暖，並迫不急待靠近櫥窗，欣賞腕表或珠寶創意的巧奪天工。圖／PIAGET提供
溫暖的「多寶閣」概念櫥窗，令人心頭暖暖，並迫不急待靠近櫥窗，欣賞腕表或珠寶創意的巧奪天工。圖／PIAGET提供
Terrae 18K黃金木化石面盤祖母綠珠寶表，全世界僅一只，1,410萬元。圖／PIAGET提供
Terrae 18K黃金木化石面盤祖母綠珠寶表，全世界僅一只，1,410萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Swinging Sautoir孔雀石面盤祖母綠項鍊表，3,570萬元、全世界僅一款。圖／PIAGET提供
PIAGET Swinging Sautoir孔雀石面盤祖母綠項鍊表，3,570萬元、全世界僅一款。圖／PIAGET提供
PIAGET Metaphoria頂級珠寶系列Efflorescens祖母綠鑽石項鍊，2,940萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Metaphoria頂級珠寶系列Efflorescens祖母綠鑽石項鍊，2,940萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Metaphoria頂級珠寶系列Venilia鉑金鑽石戒指，1,220萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Metaphoria頂級珠寶系列Venilia鉑金鑽石戒指，1,220萬元。圖／PIAGET提供

俊昊 台北101 珠寶 腕表

延伸閱讀

女神雲集！Tiffany於比佛利展Blue Book 2024高級珠寶

餘震不斷！他問「台北101搖晃程度是否更可怕」 網搖頭：反而最安全

朴寶劍華麗現身！ 上千粉絲擠爆Celine台北101走道

《背著善宰跑》台詞金句是所有人的成長印記？「我能做的，只有那些微不足道的安慰。」

相關新聞

聯名餐點+滿滿週邊 頂呱呱化身「轉身史萊姆餐廳」

連鎖速食「頂呱呱」為慶祝50週年，首次跨界合作熱門動畫「關於我轉生變成史萊姆這檔事」，打造期間限定「轉生史萊姆主題餐廳」...

女團BABYMONSTER就是威！ 詮釋adidas Originals限定鞋秒成搶手貨

出道不到半年，即將於六月來台開唱的韓國新女團BABYMONSTER帶著高人氣與攻克各大音樂串流平台，收穫了「怪物新人」封號。看好BABYMONSTER後續潛力，adidas Originals亦宣布攜手合作，並請她們詮釋限定配色GAZELLE鞋形象大片，俏皮可愛又有活力感，讓人很難不被感染歡愉的氛圍。

早上六點就來排！ 李俊昊粉絲擠爆PIAGET台北101精品店

瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）今日正式為品牌台北101精品概念店重新改裝開幕。店上共帶來頂級珠寶、2024新品...

vacanza首間永續概念店進駐京站 7天限定飾品舊換新

京站時尚廣場5月1日迎來飾品品牌vacanza，以永續環保理念推出全新支線vacanza park，獨家進駐京站B1，成...

早秋包包來了！FERRAGAMO編織度假必備 Dior包都變迷你

早秋系列陸續上市，FERRAGAMO發表2024早秋系列以及由英國攝影師Harley Weir拍攝的形象廣告，遊走於幻想...

碳費仍難產！第3次審議會5月7日召開 分析鄰近國碳定價

環境部昨預告與碳費相關3子法，並預估下一次碳費審議會將於5月10日前召開，而本屆碳費審議會委員則透露，第3次碳費審議會將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。