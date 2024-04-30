早上六點就來排！ 李俊昊粉絲擠爆PIAGET台北101精品店

瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）今日正式為品牌台北101精品概念店重新改裝開幕。店上共帶來頂級珠寶、2024新品腕表共135件、總價上看15億，以慶祝2024為PIAGET 150周年，現場再邀請品牌新任全球形象大使李俊昊，以一如伯爵的名流雅士風格、瀟灑現身。

（由左至右）伯爵台灣總經理范瑞紅、伯爵北亞區董事總經理Pierre-Etienne Durand、李俊昊、伯爵高級珠寶暨訂製作品全球總監Christophe Bourrie，以及台北101總經理朱麗文。記者李政龍／攝影 李俊昊現場大秀手上的Polo 79腕表、並與粉絲親切揮手。記者李政龍／攝影

李俊昊今日以一身白色紳裝出席PIAGET台北101，並一度讓鄰近的松智環周邊為之爆滿，雖然伯爵位於三樓，但從二至五樓都有粉絲在外場排隊，也展現李俊昊的強大號召力。現場李俊昊先用中文和粉絲打招呼，並表示能擔任伯爵全球形象大使，加上現場看到很多粉絲、感到很幸福。他並透露一抵達台北就享用了牛肉麵跟珍奶等美食，並大秀身上的Polo 79黃金腕表、正是向1979年原作致意的復刻之作，意義重大；此外李俊昊手上還配戴了具Décor Palace宮廷式雕刻紋飾的Possession手環，斯文、紳士。

李俊昊今年甫「加盟」伯爵（PIAGET）成為品牌全球形象大使。圖／翻攝自 IG @ le2jh

伯爵台灣董事總經理Judy范致詞時則表示，透過台北101精品概念店的重新開幕，像為伯爵的150周年揭開新紀元，同時整間店設計也如一款頂級珠寶，並邀請大家來訪，感受Piaget Society的好客、熱情與品牌精神。伯爵台北101形象概念精品店的裝潢風格為全球首現，展現PIAGET對台灣頂級收藏家的禮遇。溫暖、橘紅色帶來太陽聯想的高級絨布，拼接、宛如棕櫚樹的熱帶叢林空間元素，皆是概念精品店的設計細節；而大面積的金色與視覺通透、開放性的外觀，更凸顯了伯爵的風格DNA：「黃金」與「陽光」，品牌引以為傲的Décor Palace宮廷式雕刻飾紋，更散見於外牆、店內門把、牆面等細節，將微型的斧鑿痕跡轉為具象設計、亦體現了伯爵的工藝之心。

現身台北101精品概念店的李俊昊，展現了一如伯爵紳士般的風度翩翩。記者李政龍／攝影 李俊昊今日以一身白色紳裝出席PIAGET台北101，並一度讓鄰近的松智環周邊為之爆滿，展現強大號召力。記者李政龍／攝影

為了全新大店正式開幕，伯爵共獻上13款高級腕表，並帶來最新《Metaphoria》頂級珠寶系列的多款千萬高單價作品。表款將包含2024鐘表與奇蹟日內瓦表展上發表新品、全球僅一只，也是全店最高單價3,570萬的Swinging Sautoir祖母綠項鍊表、運用木化石為面盤的Terrae祖母綠珠寶表，展現伯爵在珠寶工藝、超薄上的豐富魅力。Efflorescens祖母綠鑽石項鍊則為本次最高單價珠寶，主石則為一顆哥倫比亞產5.47克拉祖母綠，項鍊再鑲嵌134顆欖尖形切割美鑽，總重約28.96克拉，訂價2,940萬。

伯爵台北101形象概念精品店的正式改裝重新開幕，並帶來總計135款高級珠寶與腕表，總價約15億，並慶賀了品牌150周年的來到。圖／PIAGET提供 寬敞的空間內，設計語彙是伯爵在全世界的首間運用。圖／PIAGET提供