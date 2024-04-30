繳稅季到7-ELEVEN抗通膨！會員繳費、繳稅限時送購物金　最高可得77元

電價漲、繳稅旺季報到，5月1日起開徵綜合所得稅及房屋稅，7-ELEVEN限時祭出OPENPOINT會員繳停車費、房屋稅送購物抵用券，OPENPOINT點數折抵代收帳單同享優惠，並推出民生用品限時優惠價、CITY PRIMA精品咖啡指定風味飲第2杯半價、東南亞熱銷零食3件77折等限時優惠，幫消費者顧荷包。此外，7-ELEVEN「把愛找回來」公益勸募平台觀察到2023年全年度募款金額持續成長，總募款成長率相較2022年成長超過5成，若捐贈者身份為個人，只要依法符合資格，在報稅時提供證明文件，最高可抵個人綜合所得總額的20%（抵稅詳情請洽國稅局），支持公益還能節稅，絕對是報稅季的必知事項。

5月1日起，7-ELEVEN全台ibon便利生活站化身離家最近的24小時繳稅服務平台，3萬元以下綜合所得稅單可直接列印小白單、於櫃檯原地繳納；5月1日至5月28日7-ELEVEN再推出繳費、繳稅贈購物金活動，活動期間OPENPOINT會員至全台7-ELEVEN逾6,900間門市繳納停車費或房屋稅，任一筆即贈門市商品購物抵用券，包括1元、7元、11元、77元等金額隨機。

7-ELEVEN也推出民生用品限時優惠，包括5月1日至5月28日指定牙膏任選第2件6折、5月1日至6月11日指定涼感濕紙巾任選第2件6折、5月1日至5月14日指定沐浴乳補充包買1送1、5月1日至5月28日指定衛生棉等買1送1。統一麵量販包即日起至6月25日每周五、六、日特價每包80元。

此外，7-ELEVEN針對住宅區、主要幹道、外宿學區等規畫「用品量販專區」貨架，目前近400店導入量販用品專區結構，針對小家庭、租屋族精選包含洗衣精、廚廁清潔、洗髮沐浴乳、多入牙刷等商品，長期以「量販優惠價」提供消費者選購，在限定近200家門市更引進日本知名百元商店設置「Watts均一價59元專區」，以親民又設計感十足的實用居家收納小物最受喜愛。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益勸募平台已成立逾36年，至今支持上百家公益團體、累計受助人次達上千萬，2024年攜手百家公益團體，持續支持貧窮飢餓、健康關懷、閱讀教育、就業經濟、生態環保等五大公益主題，提供門市零錢捐、ibon捐款、OPENPOINT APP線上捐款等便利多元的勸募管道，提供民眾更多「挺公益」做法。

7-ELEVEN觀察2023年實體門市、ibon與APP捐款五大捐款現象：最愛捐款的星座由天秤座奪冠、處女座最海派；APP捐款最活躍縣市在六都，ibon與零錢捐的單店平均，第一名皆為高雄市；小琉球單店平均零錢捐金額則為全台門市第三名、遊客愛心大爆棚；APP線上捐款大躍進邁向億元大關、捐款人數成長5倍；民眾對於環境議題的關注提升，帶動APP線上捐款生態環境類別募款成長近3成。

OPENPOINT APP亦協助社福團體募款數位轉型、見證數位公益發展里程碑，2023年加入線上捐款的公益團體數量擴增近1倍、參與捐款的會員人數則成長5倍之多，訂閱制讓民眾可以採定期定額扣款、大幅增加勸募量能，2023年定期定額勸募總金額佔比約2成。即日起至6月30日，於OPENPOINT APP捐款符合定期定額捐款200元以上及期數2期以上，捐款節稅還可獲得CITY CAFE濃萃美式冰咖啡（大杯）一杯（提供兌換券一張，數量有限、送完為止）。