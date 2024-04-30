全家便利商店Fami!ce跨界合作New Balance打造最潮霜淇淋！「灰潮香草」新登場　雙口味店限定「炭焙烏龍」必嘗

每次推出新口味都引爆拍照打卡熱潮的全家便利商店Fami!ce霜淇淋又有話題新作！5月5日起將與全球跑鞋領導品牌New Balance展開跨界合作，以其品牌活動「灰潮型動」為主題，雙方「潮潮聯手」推出「灰潮香草」代表口味，雙口味店舖更推出消費者最喜愛的茶風味「炭焙烏龍」霜淇淋，以潮酷灰色搭上質感茶褐色，打造今夏最潮霜淇淋。

「全家」Fami!ce霜淇淋以獨家產業鏈，打造口味與品質兼具的超級商品，10年來穩坐超商社群聲量霸主，更有全台超過2,200間販售店的通路優勢，為霜淇淋市場第一品牌。近年來「全家」Fami!ce霜淇淋不僅自行研發特色口味，亦透過網紅聯名及品牌合作推出多樣化的霜淇淋口味或組合，持續帶給消費者新鮮感與驚喜感。迎接5月份新口味，「全家」宣布將與全球跑鞋領導品牌New Balance展開跨界合作，並以New Balance 5月品牌活動「灰潮型動」為主題，共同推出代表口味「灰潮香草」，使用馬達加斯加天然香草萃取液及台灣黑金竹炭粉所製成，風味自然濃醇，灰色霜淇淋體搭上純黑餅皮，整體更呈現簡約高級質感，5月5日正式開賣。

根據「全家」銷售觀察，最受消費者歡迎的霜淇淋為茶系口味，每月社群討論串亦有許多網友熱烈敲碗茶口味回歸，為回應消費者期待，「全家」Fami!ce雙口味店舖推出「炭焙烏龍」新口味，使用新竹北埔的東方美人茶及台灣黑金竹炭粉調製而成，外觀為茶褐色霜淇淋，口味則帶有獨特的熟果香與蜂蜜香，更能嘗到厚實香醇的茶韻。消費者透過「全家」APP地圖趣「限店美食瘋」即可搜尋雙口味店舖，全台共超過750店皆可購買享用。

「全家」Fami!ce與New Balance跨界合作期間，不僅能用味蕾感受「潮」滋味，還能透過生活好物、潮流穿搭全方位體驗「灰潮型動」，5月5日至5月31日到「全家」購買Fami!ce霜淇淋，即可免費獲得「吊飾造型芳香片」一個，共有「迷你Fami!ce霜淇淋款」及「迷你New Balance球鞋款」兩款隨機贈送，數量有限送完為止，小巧可愛的造型帶有清新木質調香氣，適合放入鞋櫃或衣櫥，讓每日穿搭都散發療癒氣息；活動期間購買Fami!ce霜淇淋還可獲贈New Balance百元購物金兌換券一張，可至New Balance指定門市購物抵用。