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「貝嫂」維多利亞首度聯名MANGO打造時髦女裝 這肯定要找代買了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
適逢西班牙MANGO服飾迎來創立40周年，維多利亞貝克漢個人時裝品牌Victoria Beckham便首度推出聯名限定系列。圖／摘自MANGO粉專
適逢西班牙MANGO服飾迎來創立40周年，維多利亞貝克漢個人時裝品牌Victoria Beckham便首度推出聯名限定系列。圖／摘自MANGO粉專

「貝嫂」維多利亞貝克漢個人時裝品牌Victoria Beckham鮮少有聯名合作，不過此次適逢西班牙MANGO服飾迎來創立40周年，雙方便首度推出迷你限定系列，只要數千元就能入手俐落時髦的女裝，讓很多消費者都心動。不過可惜的是因為品牌策略，台灣並未銷售這系列，想要擁有就只能親自出國或找代買了！

Victoria Beckham聯名MANGO系列由39件服裝和15件配件組成，由雙方共同設計。價格最低從約1,400元腰帶到約7,000元的大衣或約8,800元的長版棉質風衣不等。主要以襯衫、西裝外套和西裝褲等剪裁單品為特色；同時提供禮服、包包、手鐲和耳環等配件。這系列從1970年代風格中汲取靈感，利用了中性藍色、白色、黑色和黃色等柔和色調呈現，維多利亞貝克漢則形容這次設計是「感性同時也十分女性化」，並提到與MANGO合作主要動機之一是為了吸引新的消費者。

施柏宇演繹COS春夏Atelier系列男裝。圖／COS提供
施柏宇演繹COS春夏Atelier系列男裝。圖／COS提供

而H&M集團的COS也在近期上市了全新高級Atelier系列，自1990年代汲取靈感，女裝採用加長線條，透過戲劇性的及地長裙和飾有結構魚尾裙擺的優雅洋裝成為系列焦點。男裝則延續流動性，藉由寬鬆的外套和精緻絲質襯衫帶來輕鬆俐落的剪裁輪廓。色彩的選用中性色調和大膽紅色和鮮明酸黃色搭配，與各種表面紋理和透明細節相得益彰。值得關注的是這季服飾還運用手工褶皺技術、藉由訂製紙模具製作出寬褲和配套圍巾 創造出質感與深度，演繹當代經典氛圍。

維多利亞貝克漢則形容此次聯名是「感性同時也十分女性化」，並提到與MANGO合作動機之一是為了吸引新的消費者。圖／摘自MANGO粉專
維多利亞貝克漢則形容此次聯名是「感性同時也十分女性化」，並提到與MANGO合作動機之一是為了吸引新的消費者。圖／摘自MANGO粉專

Victoria Beckham聯名MANGO限定系列服飾。圖／摘自MANGO粉專
Victoria Beckham聯名MANGO限定系列服飾。圖／摘自MANGO粉專

Victoria Beckham聯名MANGO限定系列服飾。圖／摘自MANGO粉專
Victoria Beckham聯名MANGO限定系列服飾。圖／摘自MANGO粉專

Victoria Beckham聯名MANGO限定系列服飾。圖／摘自MANGO粉專
Victoria Beckham聯名MANGO限定系列服飾。圖／摘自MANGO粉專

COS Atelier系列女裝採用加長線條，透過戲劇性的及地長裙和飾有結構魚尾裙擺的優雅洋裝成為焦點。圖／COS提供
COS Atelier系列女裝採用加長線條，透過戲劇性的及地長裙和飾有結構魚尾裙擺的優雅洋裝成為焦點。圖／COS提供

COS Atelier系列這季服飾還運用手工褶皺技術、藉由訂制紙模具製作出寬褲。圖／COS提供
COS Atelier系列這季服飾還運用手工褶皺技術、藉由訂制紙模具製作出寬褲。圖／COS提供

消費者 維多莉亞貝克漢 西裝

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