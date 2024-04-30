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韓劇男主御用精品訂製服務來台快閃 預約下一季帥氣穿搭趁現在

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Thom Browne可說是韓國時裝劇中男主角御用精品，無論是朱智勳、車銀優、任時完都曾穿過品牌服飾。圖／摘自Netflix、tvn instagram
Thom Browne可說是韓國時裝劇中男主角御用精品，無論是朱智勳、車銀優、任時完都曾穿過品牌服飾。圖／摘自Netflix、tvn instagram

美國設計師品牌Thom Browne可說是韓國時裝劇中男主角御用精品，無論是朱智勳、車銀優、任時完，以及因為「淚之女王」反派角色引起高度討論的朴成焄都曾穿過品牌服飾，凸顯挺拔身形與霸氣。而在近期Thom Browne更帶來訂製服務，讓台灣消費者也能體驗如明星般的待遇！

Thom Browne向來就以高超剪裁聞名，特別是其招牌西裝系列，結合了英式細節但有著義式輪廓，非常有品牌特色。而從5月3日起到5月5日為止，限時三天，Thom Browne邀請品牌專屬訂製師，將在微風百貨本館提供訂製西服服務。除了西裝外套、長褲之外，還能訂製西裝背心、設計師Thom Browne常穿的西裝短褲，以及大衣外套。且共有16種全新布料以及經典CORE布料可供選擇，其中招牌格紋印花還帶來了組合與色彩排列豐富的平織格紋與花呢面料，絕對是品牌粉絲必備。

從5月3日起到5月5日為止，限時三天，Thom Browne邀請品牌專屬訂製師，將在微風百貨本館提供訂製西服服務。圖／Thom Browne提供
從5月3日起到5月5日為止，限時三天，Thom Browne邀請品牌專屬訂製師，將在微風百貨本館提供訂製西服服務。圖／Thom Browne提供

而內裡細節更有經典紅白藍條紋與灰白條紋可供搭配；鈕扣可依個人喜好選擇貝殼釦、牛角釦、布釦、設計師愛犬Hector立體浮雕圖案金釦或船錨圖案壓印金屬釦。訂製西服均由手工製成，並能完全符合身形，從預約至最後試裝，以及商品運送約需8周到10周的時間。價格則會依據所選擇不同面料與製作方式而調整，不過全套西服包含長褲，約從15萬元起跳。

Thom Browne訂製服務的內裡細節、鈕扣可依個人喜好選擇。圖／Thom Browne提供
Thom Browne訂製服務的內裡細節、鈕扣可依個人喜好選擇。圖／Thom Browne提供

格紋面料是Thom Browne的招牌元素，絕對是鐵粉必備。圖／Thom Browne提供
格紋面料是Thom Browne的招牌元素，絕對是鐵粉必備。圖／Thom Browne提供

品牌 西裝 設計師 車銀優

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