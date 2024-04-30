繳稅季替勞工省荷包 愛買量販「這1天」滿額現折51元 買1送1還有APP優惠券大放送
迎接五一勞動節，再加上5月繳稅季到來，愛買量販為勞工謀福利，推出限時現折、買1送1，還有App電子優惠券大放送，幫大家省荷包。
愛買量販預告將快閃推出1日限定驚喜優惠，透過APP發送51勞動節限定電子優惠券，5月1日當天憑電子券購買全館商品單筆滿500元直接現折51元，還有「能量飲料全系列現折10元」、生鮮水果、生鮮水產、泡麵和洋芋片等APP電子券大放送，讓辛苦的上班族採買民生用品省更多。
5月繳稅季替勞工精省，愛買量販即日起至5月7日推出包裝米、泡麵、餅乾、飲料、冷凍水餃、沖泡飲品、沐浴乳、牙膏、衛生紙、行李箱、燈泡等夯品，不限量買1送1，品項超過240款，其中包含得意的一天國民黃金調和油、金農米履歷一等白鷺鷥巡米、克寧晚安奶粉、蒲公英環保衛生紙輕巧包、靠得住茶樹舒涼棉等熱門品項，囤貨別錯過。
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