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獨／開業16年！台中「紅巢燒肉工房」宣佈熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「紅巢燒肉工房」宣佈將於5月26日結束營業。圖／擷取自紅巢燒肉工房 Hongchao BBQ Restaurant 粉絲頁
「紅巢燒肉工房」宣佈將於5月26日結束營業。圖／擷取自紅巢燒肉工房 Hongchao BBQ Restaurant 粉絲頁

要吃要快！位於台中、開業已經16年的燒肉餐廳「紅巢燒肉工房」，宣佈將於5月26日結束營業。隨著消息出爐，立刻引起粉絲的討論，表示「哇！什麼！！小孩的最愛.....別謝幕啊」、「心目中CP值最高的，謝謝你的一路陪伴」

「燒肉」在台中一直都是相當競爭的產業。位於公益路上的「紅巢燒肉工房」，自2008年創業至今，店內提供有日本A5和牛、美國活波士頓龍蝦、西班牙伊比利豚梅花等多種海鮮與肉品，並且提供純肉套餐、全豚饗宴套餐、經典牛豚套餐、極致全牛套餐、夢幻和牛套餐等適合2～3人共享的套餐組合，並且提供專人代烤服務，因此也成為許多台中人品嚐燒肉的口袋名單之一。

在開業16年的歷史中，紅巢燒肉工房在GOOGLE已經累積超過4,000則評價，平均獲得4.5分。不過紅巢在4月29日晚間於官方粉絲團發布停業公告，表示將5月26日即將結束營業，業者也表示「我們將永遠珍惜這段美好時光，期待未來與您再次相聚，共同繼續創造更多美好回憶。」隨著消息出爐，也令粉絲感到不捨，留言「懷念在紅巢的慶生會」、「可惜了」

套餐 燒肉 粉絲

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