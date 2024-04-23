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慶生法寶！必勝客推「壽星最大盒」 有披薩、副餐還有蛋糕
必勝客為滿足慶生聚餐的需求，推出全新「壽星最大盒」，內含2個披薩、巴斯克蛋糕與副食拼盤，並採一手帶著走的提盒造型，讓慶生更輕鬆。因應母親節到來，必勝客也提供「母親節貼心送」，讓異鄉子女也能為媽媽送上祝福。
必勝客新推出的「壽星最大盒」，內含2個經典口味比薩（外帶為2個大比薩、外送為1大1小比薩）、1個巴斯克蛋糕、1個副食拼盤，且三種品項皆能加價升級，包括期間限定「明太子生蠔干貝比薩」或聯名款「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」都可選購。同時外盒由曾操刀2023年台灣燈會主視覺的陳青琳設計，除有12星座元素，並且採一大盒包裝，方便提取，每套售價1,488元起。於PK APP訂購還加碼送專屬星座生日貼紙。
隨著母親節將至，必勝客也推出多款母親節限定優惠組合。「母親節小早鳥套餐」，含1個明太子生蠔干貝大比薩、3款超人氣副食與1瓶1.25L可樂，每套888元起。「人氣媽媽套餐」內含1個明太子生蠔干貝大比薩、1個自選口味比薩（外帶為大比薩，外送為小比薩）、厚燒醬烤BBQ（2腿2排）與黃金和風鱈魚塊10塊，每組1,259元起，5月3日前前訂購還加贈一瓶1.25L可樂。同時必勝客也提供「母親節貼心送」，包含1個大比薩、1份HOT歡聚拼盤與6入冰藏起司塔，每套999元起，除有母親節外盒，還附贈品康乃馨與背帶，數量有限送完為止。
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