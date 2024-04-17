連1個月送特選肉！板前燒肉「牛花」主打A5和牛赤身

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
牛花所使用的日本和牛品牌多元，並主打清爽系的赤身部位。記者陳睿中／攝影
牛花所使用的日本和牛品牌多元，並主打清爽系的赤身部位。記者陳睿中／攝影

隨著用餐習慣的改變，近年日本流行以「赤身部位」為主的燒肉型態。台北全新板前燒肉餐廳「牛花 USHI HANA」，即是以無菜單套餐型態，提供以日本A5和牛赤身部位為主角的燒肉料理，預計4月23日正式開幕。為慶祝新店開幕，連續1個月可享消費免費贈送「當日特選部位肉品」1份，價值260元。

過去民眾品嚐日本和牛，多喜歡入口即化、油花豐富的特質。但是近年日本流行品嚐瘦肉比例較高的「赤身」部位，藉此品味更濃郁的肉香與均衡油脂感，同時整體感受也更輕盈。全新開幕的「牛花」，即是呼應日本潮流，以日本A5和牛赤身部位為主軸，搭配富有油脂的部位相互平衡，呈現雅緻的用餐體驗。

餐點部份，牛花採「無菜單套餐」的型態，依照每日食材調整內容，並且在選擇和牛品牌上也更多元，包括「鹿兒島中山牧場中山牛」、「兵庫縣淡路島淡路牛」等品牌皆會不定期使用，藉此提高變化感。依照不同餐點，還會搭配「特調燒肉醬」、混合客家金桔醬與夏多內白酒醋的「特製金桔醬」、添加13種辛香料的「自製和牛辣油」、七味醬等不同特製佐料，帶來風味的豐富性。

擔任開場的「生牛肉壽司卷」，使用三分瘦、七分肥的生牛肉碎丁，以胡麻油、甜醬油與蝦夷蔥調味，並搭配山形縣輝映米製成的赤醋飯、紫蘇與西瓜奈良漬，製成風味十足的壽司卷，最後再擺上北海道赤海膽、義大利Caviar Giaveri魚子醬上桌，層次與視覺效果均十分華麗。

「紐約客／鹽蔥」選用日本A5和牛紐約客部位，包裹以椒鹽調味過的洋蔥丁、三星蔥等素材，綑成小禮包造型後以韭菜段固定再燒烤，讓蔬菜後的自然甜味與和牛油脂香氣相互融合，相當討喜。「牛舌／金桔」選用「國王河」澳洲和牛牛舌，每片厚切1～1.5公分，並且薄塗一層特製金桔醬，入口可同時享受牛舌豐厚彈性與酸鹹果香。

「後腿／七味醬」選用後腿肉薄切燒烤，僅以胡麻油與椒鹽增香，可直接享用，亦可搭配七味醬品嚐。以口水雞為靈感的「羽下／胡麻」，將羽下部位輕涮至五分熟，捲入小黃瓜、搭配椪醋洋蔥絲，並淋上自製和牛辣油、芝麻醬，化身為特色冷菜。「腹部／山葵」則以每日特選的腹肉部位，配上嗆鼻的山葵，引出油脂香氣。至於「肋眼芯／月見」選用油瘦比例均衡的肋眼芯，搭配生蛋黃、烤日本大蔥與特製燒肉醬，迎來飽滿滑潤的濃醇風味。

除此之外，套餐中還有特製沙拉，還有將台灣牛骨、牛尾與大量蔬果慢燉10小時、色澤雪白的「牛尾湯／和牛餛飩」，以及使用山形縣輝映米，和牛碎丁、玉米等食材的「釜飯」，最後並以帶著炭香的「冰淇淋」，以及「萃釅」所精製的「蜜香烏龍」作為結尾。全套套餐每人2,880元。

預計4月23日正式開幕的牛花，店址鄰近台北捷運中山國中站，整體空間由隱室設計操刀，透露出簡約俐落又不失沉穩的時尚風格。全店設有14席板前座位，以及一間8人包廂。為慶祝新店開幕，開幕日起至5月22日期間，消費即加贈「當日特選部位肉品」一份，價值260元。

【牛花 USHI HANA】

地址：台北市松山區復興北路313巷23號1樓

電話：02-2718-0285

腹部／山葵。記者陳睿中／攝影
腹部／山葵。記者陳睿中／攝影
肋眼芯／月見。記者陳睿中／攝影
肋眼芯／月見。記者陳睿中／攝影
擔任開場的「生牛肉壽司卷」。記者陳睿中／攝影
擔任開場的「生牛肉壽司卷」。記者陳睿中／攝影
牛花 USHI HANA將於4月23日正式開幕。圖／牛花 USHI HANA提供
牛花 USHI HANA將於4月23日正式開幕。圖／牛花 USHI HANA提供
紐約客／鹽蔥。記者陳睿中／攝影
紐約客／鹽蔥。記者陳睿中／攝影
添加特製金桔醬的「牛舌／金桔」。記者陳睿中／攝影
添加特製金桔醬的「牛舌／金桔」。記者陳睿中／攝影
牛尾湯／和牛餛飩。記者陳睿中／攝影
牛尾湯／和牛餛飩。記者陳睿中／攝影
冰淇淋／蜜香烏龍。記者陳睿中／攝影
冰淇淋／蜜香烏龍。記者陳睿中／攝影
釜飯。記者陳睿中／攝影
釜飯。記者陳睿中／攝影
羽下／胡麻。記者陳睿中／攝影
羽下／胡麻。記者陳睿中／攝影

套餐 日本和牛 燒肉

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