連1個月送特選肉！板前燒肉「牛花」主打A5和牛赤身

隨著用餐習慣的改變，近年日本流行以「赤身部位」為主的燒肉型態。台北全新板前燒肉餐廳「牛花 USHI HANA」，即是以無菜單套餐型態，提供以日本A5和牛赤身部位為主角的燒肉料理，預計4月23日正式開幕。為慶祝新店開幕，連續1個月可享消費免費贈送「當日特選部位肉品」1份，價值260元。

過去民眾品嚐日本和牛，多喜歡入口即化、油花豐富的特質。但是近年日本流行品嚐瘦肉比例較高的「赤身」部位，藉此品味更濃郁的肉香與均衡油脂感，同時整體感受也更輕盈。全新開幕的「牛花」，即是呼應日本潮流，以日本A5和牛赤身部位為主軸，搭配富有油脂的部位相互平衡，呈現雅緻的用餐體驗。

餐點部份，牛花採「無菜單套餐」的型態，依照每日食材調整內容，並且在選擇和牛品牌上也更多元，包括「鹿兒島中山牧場中山牛」、「兵庫縣淡路島淡路牛」等品牌皆會不定期使用，藉此提高變化感。依照不同餐點，還會搭配「特調燒肉醬」、混合客家金桔醬與夏多內白酒醋的「特製金桔醬」、添加13種辛香料的「自製和牛辣油」、七味醬等不同特製佐料，帶來風味的豐富性。

擔任開場的「生牛肉壽司卷」，使用三分瘦、七分肥的生牛肉碎丁，以胡麻油、甜醬油與蝦夷蔥調味，並搭配山形縣輝映米製成的赤醋飯、紫蘇與西瓜奈良漬，製成風味十足的壽司卷，最後再擺上北海道赤海膽、義大利Caviar Giaveri魚子醬上桌，層次與視覺效果均十分華麗。

「紐約客／鹽蔥」選用日本A5和牛紐約客部位，包裹以椒鹽調味過的洋蔥丁、三星蔥等素材，綑成小禮包造型後以韭菜段固定再燒烤，讓蔬菜後的自然甜味與和牛油脂香氣相互融合，相當討喜。「牛舌／金桔」選用「國王河」澳洲和牛牛舌，每片厚切1～1.5公分，並且薄塗一層特製金桔醬，入口可同時享受牛舌豐厚彈性與酸鹹果香。

「後腿／七味醬」選用後腿肉薄切燒烤，僅以胡麻油與椒鹽增香，可直接享用，亦可搭配七味醬品嚐。以口水雞為靈感的「羽下／胡麻」，將羽下部位輕涮至五分熟，捲入小黃瓜、搭配椪醋洋蔥絲，並淋上自製和牛辣油、芝麻醬，化身為特色冷菜。「腹部／山葵」則以每日特選的腹肉部位，配上嗆鼻的山葵，引出油脂香氣。至於「肋眼芯／月見」選用油瘦比例均衡的肋眼芯，搭配生蛋黃、烤日本大蔥與特製燒肉醬，迎來飽滿滑潤的濃醇風味。

除此之外，套餐中還有特製沙拉，還有將台灣牛骨、牛尾與大量蔬果慢燉10小時、色澤雪白的「牛尾湯／和牛餛飩」，以及使用山形縣輝映米，和牛碎丁、玉米等食材的「釜飯」，最後並以帶著炭香的「冰淇淋」，以及「萃釅」所精製的「蜜香烏龍」作為結尾。全套套餐每人2,880元。

預計4月23日正式開幕的牛花，店址鄰近台北捷運中山國中站，整體空間由隱室設計操刀，透露出簡約俐落又不失沉穩的時尚風格。全店設有14席板前座位，以及一間8人包廂。為慶祝新店開幕，開幕日起至5月22日期間，消費即加贈「當日特選部位肉品」一份，價值260元。

【牛花 USHI HANA】

地址：台北市松山區復興北路313巷23號1樓