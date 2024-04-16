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馬爹利攜手30間中式名饌餐廳 打造期間限定風味饗宴

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
馬爹利攜手頂級中餐廳，一同舉辦精彩的「週末品酩會」。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
馬爹利攜手頂級中餐廳，一同舉辦精彩的「週末品酩會」。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法國頂級干邑酒廠馬爹利（Martell） 傳承300年的精湛釀酒工藝，憑藉著對完美風味的追求和大膽創新的態度，成就經典而獨一無二的干邑風格。源於美食豐饒的法國夏朗德地區，馬爹利將法國文化對於美食與烈酒的餐食哲學 （Gastronomy） 深深刻劃在品牌的DNA中。今年五月，「馬爹利飛凡饗宴」將再次啟程，攜手全台30間中式名饌餐廳，由全新馬爹利品牌大使Ivy Lee，帶領身兼職人主廚與美食達人的品牌老朋友詹姆士」踏上嶄新的中式食蘊之旅。

馬爹利於5月1日至6月30日期間，以「火炒珍餚」及「蒸香百味」兩種中式經典烹調手法為靈感，與全台五間頂級中菜名所——台北的晶華軒中餐廳、辰園中餐廳、雲錦中餐廳、漂亮海鮮廣式餐廳，更首次前往台南與晶英軒中餐廳聯手，由各家主廚匠心獨運，融匯海陸百珍，更以馬爹利入菜，打造五款別具風格的全新「馬爹利飛凡饗宴限定套餐」，每份套餐皆含兩款超越VSOP等級的經典酒款「馬爹利藍淬燕」以及「馬爹利名仕」，敬邀饕客一同來體驗頂級干邑與中菜珍餚所激盪出的華麗火花。

馬爹利更再次邀請身兼職人主廚與美食達人的詹姆士，在品牌大使Ivy Lee的帶領之下，品嚐五款精彩絕妙的「馬爹利飛凡饗宴限定套餐」，體驗馬爹利的中式餐酒美學，徜徉法國精湛釀酒工藝與東方烹飪技藝的食藝交流，邀請大家來深入探索「食」、「邑」交織的感官盛宴。

在此同時，馬爹利攜手此五間頂級中餐廳一同舉辦精彩的「週末品酩會」，邀請您跟著品牌大使Ivy Lee的步伐，深入探索馬爹利的餐酒美學，體驗頂級干邑與佳餚珍味的絕妙搭配。品酩會中，酩家將一次品鑑四款馬爹利的經典酒款，除了平日套餐也能享用到的「馬爹利藍淬燕」和「馬爹利名仕」，品飲者們更可以品味到超凡奢華的馬爹利「頂級干邑系列」，從XO等級的傳奇干邑「馬爹利藍帶」到蘊含高達35年珍稀陳釀的「馬爹利XO」，每一款干邑都能與精選的中式佳餚完美搭配，編織出驚艷味蕾的食蘊風采。詳情請查詢Martell官方FB粉絲團與IG。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬爹利更再次邀請身兼職人主廚與美食達人的詹姆士（左），在品牌大使Ivy Lee的帶領之下，品嚐「馬爹利飛凡饗宴限定套餐」。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
馬爹利更再次邀請身兼職人主廚與美食達人的詹姆士（左），在品牌大使Ivy Lee的帶領之下，品嚐「馬爹利飛凡饗宴限定套餐」。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「馬爹利飛凡饗宴」之漂亮廣式海鮮餐廳，台北君悅酒店。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「馬爹利飛凡饗宴」之漂亮廣式海鮮餐廳，台北君悅酒店。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「馬爹利飛凡饗宴」之辰園中餐廳，台北喜來登大飯店。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「馬爹利飛凡饗宴」之辰園中餐廳，台北喜來登大飯店。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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