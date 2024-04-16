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快閃2天！台北遠東清酒宴 日本酒大師松崎晴雄親臨分享

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
台北遠東香格里拉ibuki主廚李淼文、精選春季食材設計7道式春饗清酒宴，4月18日至19日晚間6點登場。圖/台北遠東香格里拉提供 【飲酒過量，有礙健康。未成年請勿飲酒】
台北遠東香格里拉ibuki主廚李淼文、精選春季食材設計7道式春饗清酒宴，4月18日至19日晚間6點登場。圖/台北遠東香格里拉提供 【飲酒過量，有礙健康。未成年請勿飲酒】

餐酒的極致饗宴，限時兩天！台北遠東香格里拉ibuki日本料理餐廳於4月18日至19日推出「春饗清酒晚宴」，主廚李淼文精選春季食材、並與日本愛媛縣5大酒造合作，設計7道式餐酒宴，搭配5款精選酒款。同時特邀日本酒大師松崎晴雄、愛媛酒造組合理事長越智浩與多家知名酒造代表親臨分享各款清酒的特色風味，現場還有機會品嘗隱藏酒款。每位3,888 +10%元。

清酒宴中的選酒之一來自「石鎚酒造」，已連續16年在日本新酒全國鑑評會及國際清酒評鑑大賽中屢獲殊榮，使用英國女皇贈送的薔薇「Princess Michiko」，所培養出的「美智子皇后花酵母」釀造而成。主廚依據酒款的果實香氣特別設計菜餚，建議先細嘗一口清酒，讓其花果香氣滿溢口中，再品主廚特製的山藥豆腐蝦，接著是鰻魚煎蛋，最後品嘗鯡魚子味噌，感受不同階段與清酒的絕妙對話。

另一道主廚三品生魚片，搭配的是山丹正宗的純米大吟釀「刀」，同樣屢獲金賞的的山丹正宗，口感乾淨俐落，每一口如武士刀般的鋒利與純粹，與生魚片搭配絕佳，不僅平衡鮮味，也帶出魚肉的細緻甘美，同時保持味蕾清新。

炸虎蝦天婦羅，則選搭近藤酒造PACHI PACHI精釀琴酒，以琴酒的蜜柑香氣，巧配虎蝦的酥脆與鮮美。

來自日本鹿兒島的和牛、野菜佐柚子黑胡椒醬，選配梅錦山川酒造梅錦白鶴錦的純米大吟釀，2019年曾在日本燗酒大賽中獲得最高金賞，更成為商務艙的指定用酒，口感華麗清爽、圓潤，與鹿兒島和牛的豐潤油脂以及柚子黑胡椒醬的清新微辣，串聯出多層次風味。

最後收尾的蜂蜜蛋糕，則以名門酒井酒造愛媛血橙梅酒相佐，梅酒柑橘的清新香氣、酸味以及濃郁的甜味，非常適合搭配軟棉細緻的蜂蜜蛋糕，清甜甘美，充滿幸福感。

ibuki 日本料理

活動時間：2024年4月18日至19日 晚間6時

營業時間：周一、周三至周日 11:30-14:30 & 18:00-21:30 / 周二公休

訂位專線：(02) 7711-2080

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

炸物搭配清甜香氣PACHI PACHI精釀琴酒。圖/台北遠東香格里拉提供【飲酒過量，有礙健康。未成年請勿飲酒】
炸物搭配清甜香氣PACHI PACHI精釀琴酒。圖/台北遠東香格里拉提供【飲酒過量，有礙健康。未成年請勿飲酒】
春饗清酒宴5款搭配酒款，每位3,888 +10%元。圖/台北遠東香格里拉提供【飲酒過量，有礙健康。未成年請勿飲酒】
春饗清酒宴5款搭配酒款，每位3,888 +10%元。圖/台北遠東香格里拉提供【飲酒過量，有礙健康。未成年請勿飲酒】
日本鹿兒島和牛搭配清爽香氣的梅錦白鶴錦純米大吟釀。圖/台北遠東香格里拉提供【飲酒過量，有礙健康。未成年請勿飲酒】
日本鹿兒島和牛搭配清爽香氣的梅錦白鶴錦純米大吟釀。圖/台北遠東香格里拉提供【飲酒過量，有礙健康。未成年請勿飲酒】

日本料理 黑胡椒

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