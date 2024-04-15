連3天買1送1！日本漢堡排「肉的長谷川」登台

來自日本的漢堡排專賣店「肉的長谷川」，將在4月17日正式登台，於台北SOGO忠孝館開設海外首間、台灣第一間分店。店內主打平價的漢堡排套餐，並針對台灣限定推出「日本和牛漢堡排」。為慶祝新店開幕，也限時推出「日本和牛漢堡排套餐」現省200元、指定套餐買1送1等不同優惠。

「肉的長谷川」自2010年於日本千葉縣起家，目前在日本共有8間分店。店內主打價格親民、高CP值的漢堡排料理。此次正式進駐台北SOGO店美食街，乃是品牌首度跨足海外。餐點則提供「長谷川經典漢堡排」、「長谷川日光蛋漢堡排」、「長谷川流心漢堡排」等多種品項，另外也有蒜香奶油雞腿排、紐西蘭熟成牛排等鐵板料理。

套餐搭配有鮮切薯條、季節時蔬與越光米飯，並有蒜香、洋蔥、牛排等3種口味的醬汁可供搭配，每套250元起。同時部份餐點還會附上「蓄熱石」，藉由石板熱度讓消費者自行控制漢堡排的熟度。針對台灣市場限時2個月推出的「日本和牛漢堡排套餐」，肉排選用日本九州黑毛和牛製成，帶來豐富的油脂香氣與細緻口感，每套699元。

「100%純牛肉漢堡排」則是選用腹、背、腿等部位，依比例混合製成漢堡排，依份量大小各為280、340、400元。至於「長谷川流心漢堡」則於漢堡排內夾入起司內餡，切開時可見到起司流出的畫面，兼具視覺效果與鹹香，每份280元。另款「長谷川日光蛋漢堡排」則是漢堡排與半熟太陽蛋搭配，帶來滑嫩口感，每份280元。除了主食之外，店內也提供「廣島炸生蠔」、「味自慢炸雞」等炸物料理。