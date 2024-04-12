機上WIFI普及成趨勢 ANA宣布夏季起商務艙免費用

棒球熱持續延燒！3月初先是由聯合數位文創主辦的TOYOTA讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合成功讓大眾感受到精彩球賽與台北大巨蛋的魅力，然而4月將不會只是讓您當繼續當觀眾作壁上觀，由台灣創新棒球協會攜手優嘖共同策畫，結合現今國際主流的棒球「運動科學(下稱運科)」概念所推出《摘星計劃Pick Star Program》將正式於4月12日在全台最大募資平台嘖嘖上線，不管是您身邊臥虎藏龍的棒球好手還是您本人，都有機會成為閃耀的棒球新星。

2024-04-12 12:00