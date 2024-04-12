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機上WIFI普及成趨勢 ANA宣布夏季起商務艙免費用

中央社／ 台北12日電

飛機上提供WIFI已經成為各家航空公司的趨勢，日本全日空航空（ANA）今天宣布，今年夏季起國際線商務艙提供免費使用機上WIFI，經濟艙最晚2025年3月提供服務。

ANA今天發布新聞稿表示，為提供國際線旅客舒適的搭機環境，從2014年起推出國際線機上WIFI服務後，首先在2018年4月起提供日本國內線全艙等旅客免費使用機上WIFI。

ANA說，2018年6月起提供國際線頭等艙旅客免費使用機上WIFI，為進一步優化搭機環境，2024年夏季起提供國際線商務艙旅客免費使用機上WIFI。

ANA說，預計最晚在2025年3月前，開始提供國際線豪華經濟艙及經濟艙旅客免費使用機上WIFI傳送文字訊息。

除了ANA之外，新加坡航空去年也宣布只要旅客提前註冊成為會員，不管搭乘任何機型、艙等，都可以免費且無限使用機上WIFI；星宇航空則是提供頭等艙及商務艙旅客全程免費WIFI，豪經艙及經濟艙旅客免費使用WIFI傳送文字訊息。

ANA

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