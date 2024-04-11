台南必比登推薦「康樂街牛肉湯」驚傳歇業！饕客不捨

創立於1993年、2022年曾獲得米其林必比登推介（Bib Gourmand）的台南「康樂街牛肉湯」，在歷經頂讓跟「分家」風波後，如今驚傳永久停業，店家稍早在官方粉絲團公告，由於老闆身體狀況不佳，決定「將店收起來」，消息一出，許多忠實顧客紛紛不捨留言，「哭哭，吃不到老味道了！」、「謝謝你們！台南最好吃的牛肉湯」。

位於台南市中西區康樂街的「康樂街牛肉湯」，以法式高湯融合溫體牛肉為最大特色，深受饕客喜愛。2022年時曾傳出老闆有意頂讓，但後來因女兒願意回來接手而打消念頭，去年則是傳出「分家」風波，如今風波暫息卻驚傳熄燈，不少饕客惋惜之餘，也祝福老闆早日康復。

康樂街牛肉湯聲明如下：

客人們

很抱歉，我們必須永久停業了

老闆，也是我的父親，目前身體狀況不佳

我的母親決定將店收起來，好好陪伴爸爸

30年，不算短的日子，足夠讓一個小孩長大成人。

發這個文

我坐在電腦面前很久

才按下鍵盤

心中許多不捨

不捨不是一間店收

而是照片的場景

不會再有

謝謝客人們

郭老師、新竹的美女阿姨、幫我們收碗的阿姨

還有許許多多

謝謝你們這些老客人一路相挺

謝謝非台南的在地客人們

當你們說

來台南一定會再來

這是最溫暖我們的

謝謝日本、韓國、歐洲的客人

你們把東西吃光

雖然語言不通

我們很感激你們欣賞

執著肉的薄度、湯的溫度、炒得火侯

對待客人的態度

這是我母親的職人精神

這間店她確確實實了貫徹著

與大家再次道別

祝福這30年來過的客人

你們一定要身體健康，時常感到幸福