24WW表展／勞力士2024新作多貴金屬 黑灰雙色GMT有帥
日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders Geneva）是鐘表產業的一年一度發表年度新品的盛事，指標性品牌勞力士（ROLEX）發表今年新品，以多樣的色彩、材質、表圈與鍊帶的設計，為深受歡迎的既有設計提供更為豐富多樣的選擇，共有包括話題的黑灰雙色陶質表圈款GMT-Master II腕表在內共13款新作，其中僅GMT-Master II為精鋼表款，其他都為貴重金屬材質。
●上天下海新色彩 GMT-Master II、SKY DWELLER、DEEPSEA
勞力士以雙色表圈兩地時間標示的經典設計Oyster Perpetual GMT-Master II（蠔式恒動格林威治型II）蠔式鋼款首次推出灰黑雙色Cerachrom陶質字圈的配色，搭配黑色漆面表面，24小時指針亦呈綠色調呼應表盤上的綠色「GMT-Master II」字樣。40毫米的蠔式鋼提供兩種鍊帶選擇：一款配三格實心鍊節的蠔式表帶，另一款配俗稱五珠鍊的紀念型（Jubilee）表帶，後者定價高7,000元。
另一款「上天」的旅行表款為42毫米的蠔式恒動縱航者型（Oyster Perpetual Sky-Dweller），同時推出兩款貴重金屬的選擇：18K黃金配醇白色表面款，以及18K永恒玫瑰金配石板灰色表面款，均配同色18K金打造的五格鍊紀念型表帶，因為鍊節內鑲嵌品牌研發的陶質組件，配戴起來柔軟貼手。
「下海」款的蠔式恒動勞力士深潛型（Oyster Perpetual Rolex Deepsea）是勞力士品牌首款以18K黃金打造深海潛水腕表。壓力環由藍色陶瓷製成，Cerachrom陶質字圈飾有圓紋磨砂飾面，是Ringlock系統表殼抵抗水壓結構的一部分，排氦閥門與表殼底蓋則以RLX鈦金屬打造，可在減壓過程中避免腕表受損。44毫米18K黃金表殼搭載3235機芯，配18K黃金蠔式三格實心鍊節表帶。
●DAY-DATE優雅配色日常焦點 DAYTONA
今年一口氣推出四款全新貴重金屬配色的星期日曆型（Day-Date）腕表，兩枚為40毫米，兩枚為36毫米，均搭載3255機芯。40毫米款中一款為18K永恒玫瑰金配漸變石板灰色面，一款為18K白色黃金配珠光白色珍珠母貝面搭配點鑽時標。36毫米的Day-Date，一款為18K黃金款配備白色漆面表盤，是以往僅見於40毫米款的配色；一款為18K永恒玫瑰金配藍綠色表，是Day-Date第一次出現深色面盤，也是Day-Date系列K金款第一次在表圈鑲嵌梯形鑽石。
兩款珠寶款的蠔式恒動宇宙計型迪通拿（Oyster Perpetual Cosmograph Daytona）新作，均為4131 機芯所驅動，18K白色黃金表殼與鑲鑽表圈，分別選用黑白兩種不同顏色的天然珍珠母作為表面，白色表面搭配黑色計時盤，黑色款則配白色計時盤，保持計時表的易讀性的同時也展現精緻的美學藝術。
最後則是950鉑金款的恒動1908型（Perpetual 1908），配的是勞力士專為950鉑金腕表設計的冰藍色表面，飾有機刻雕花工藝打造的立體穀粒紋理，6點鐘位置的小秒針盤中央則綴以裝飾圓窗設計小記協為表款注入一點活潑的氣息。
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