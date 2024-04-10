24WW表展／勞力士2024新作多貴金屬 黑灰雙色GMT有帥

日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders Geneva）是鐘表產業的一年一度發表年度新品的盛事，指標性品牌勞力士（ROLEX）發表今年新品，以多樣的色彩、材質、表圈與鍊帶的設計，為深受歡迎的既有設計提供更為豐富多樣的選擇，共有包括話題的黑灰雙色陶質表圈款GMT-Master II腕表在內共13款新作，其中僅GMT-Master II為精鋼表款，其他都為貴重金屬材質。

●上天下海新色彩 GMT-Master II、SKY DWELLER、DEEPSEA

勞力士以雙色表圈兩地時間標示的經典設計Oyster Perpetual GMT-Master II（蠔式恒動格林威治型II）蠔式鋼款首次推出灰黑雙色Cerachrom陶質字圈的配色，搭配黑色漆面表面，24小時指針亦呈綠色調呼應表盤上的綠色「GMT-Master II」字樣。40毫米的蠔式鋼提供兩種鍊帶選擇：一款配三格實心鍊節的蠔式表帶，另一款配俗稱五珠鍊的紀念型（Jubilee）表帶，後者定價高7,000元。

另一款「上天」的旅行表款為42毫米的蠔式恒動縱航者型（Oyster Perpetual Sky-Dweller），同時推出兩款貴重金屬的選擇：18K黃金配醇白色表面款，以及18K永恒玫瑰金配石板灰色表面款，均配同色18K金打造的五格鍊紀念型表帶，因為鍊節內鑲嵌品牌研發的陶質組件，配戴起來柔軟貼手。

「下海」款的蠔式恒動勞力士深潛型（Oyster Perpetual Rolex Deepsea）是勞力士品牌首款以18K黃金打造深海潛水腕表。壓力環由藍色陶瓷製成，Cerachrom陶質字圈飾有圓紋磨砂飾面，是Ringlock系統表殼抵抗水壓結構的一部分，排氦閥門與表殼底蓋則以RLX鈦金屬打造，可在減壓過程中避免腕表受損。44毫米18K黃金表殼搭載3235機芯，配18K黃金蠔式三格實心鍊節表帶。

●DAY-DATE優雅配色日常焦點 DAYTONA

今年一口氣推出四款全新貴重金屬配色的星期日曆型（Day-Date）腕表，兩枚為40毫米，兩枚為36毫米，均搭載3255機芯。40毫米款中一款為18K永恒玫瑰金配漸變石板灰色面，一款為18K白色黃金配珠光白色珍珠母貝面搭配點鑽時標。36毫米的Day-Date，一款為18K黃金款配備白色漆面表盤，是以往僅見於40毫米款的配色；一款為18K永恒玫瑰金配藍綠色表，是Day-Date第一次出現深色面盤，也是Day-Date系列K金款第一次在表圈鑲嵌梯形鑽石。

兩款珠寶款的蠔式恒動宇宙計型迪通拿（Oyster Perpetual Cosmograph Daytona）新作，均為4131 機芯所驅動，18K白色黃金表殼與鑲鑽表圈，分別選用黑白兩種不同顏色的天然珍珠母作為表面，白色表面搭配黑色計時盤，黑色款則配白色計時盤，保持計時表的易讀性的同時也展現精緻的美學藝術。