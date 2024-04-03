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50種食材＋4種湯頭！麻辣45「799吃到飽」延長15天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「麻辣45」限時推出「799吃到飽方案」，並延長至4月底。圖／乾杯提供
「麻辣45」限時推出「799吃到飽方案」，並延長至4月底。圖／乾杯提供

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為迎接品牌25週年，乾杯集團自3月中針對「麻辣45」，推出限時1個月的「799吃到飽」方案。隨著民眾反應熱烈，乾杯也宣佈，活動將延長至4月30日，並於即日起開放訂位。

主打和牛牛油重慶麻辣鍋的「麻辣45」，主打純和牛牛油重慶麻辣湯底，並提供多樣化的特色單點食材。為迎接乾杯25週年，特別推出「799元吃到飽」方案，乃是集團首次推出吃到飽活動。民眾可以選擇「純和牛牛油重慶麻辣湯」、「川菜酸菜魚湯」、「和牛清湯」、「柴魚昆布湯」等4種湯頭，另外還有50款食材可以無限享用，包括涼拌小物、重慶特色食材、肉品、海鮮、特製手工肉丸、絕配鍋料、生鮮時蔬、主食，其中就包含澳洲安格斯牛、美國雪花牛、台灣產豬梅花等11種肉品，還有爽脆牛毛肚、生鮮豬黃喉、脆彈鴨腸等特色食材。用餐時間為100分鐘，每人799元。加價100元，還可升級「A5日本和牛、MBS8-9+澳洲和牛」吃到飽。

麻辣45目前共有台北本店、台中中港店、台南府城店3間門市。業者表示，隨著活動出爐後，立刻獲得消費者的支持，因此將吃到飽方案時間，由4月15日延長至4月30日，民眾可把握機會預定。

「799吃到飽方案」加價100元，可升級A5日本和牛、MBS8-9+澳洲和牛吃到飽。圖／乾杯提供
「799吃到飽方案」加價100元，可升級A5日本和牛、MBS8-9+澳洲和牛吃到飽。圖／乾杯提供

吃到飽 日本和牛

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