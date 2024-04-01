小米「米粉節」今晚開跑 首款體脂計495元親民價 另有百款商品優惠最高直降3.2萬
米粉們訂鬧鐘囉！年度強檔「小米米粉節」4月1日晚間20:00至4月16日23:59盛大登場，除了寵粉加碼推出Redmi Note 13 Pro+全新米粉定製色「幻影銀」外，更陸續開賣「Xiaomi體脂計 S400」、「Xiaomi電腦螢幕A24i」、「Xiaomi掃拖機器人 X20+」、「Xiaomi無線吸塵器 G20 Lite」、「Xiaomi電競曲面螢幕G34WQi」等眾多新品。同步祭出上百款商品優惠不手軟，手機最高省4,000元、86型顯示器最高直降32,000元、掃拖機器人最高降幅也有14,000元。4月1日晚間20:00鎖定官網還有2024米粉節直播，領現金券再抽體脂計、智慧手錶等新品大獎。
現代人越來越關注體態與個人健康，Xiaomi體脂計S400全新升級身體組成檢測功能與整合米家App，並採用大直徑電磁貼片，透過高低雙頻交流電穿透細胞膜，精準測量細胞內液和細胞外液的電阻抗值，從而掌握體脂肪、水含量與肌肉量等身體資料，單次測量即可生成25項身體組成指標，最多還可儲存36位家庭成員資訊，售價僅495元，功能卻直逼市面上高價體脂計。另外，居家清潔方面也推出2款新品，掃拖機器人X20+與無線吸塵器G20 Lite，全方位滿足地面、縫隙死角清潔需求。
米粉節另主打Redmi Note 13 Pro+ 5G「幻影銀」米粉定製新色，提供12GB+512GB 容量版本，售價12,999元，指定通路購機即贈Xiaomi行動電源 10000 22.5W，同時提供YouTube Premium免費試用2個月，還能擁有LiTV電視頻道餐1個月，另可享6個月內1次免費螢幕維修服務、購機抽免單等超值活動。
小米米粉節期間開放積分會員以積分兌換現金券最高850元，4月2日到4月16日，消費滿5,000元，可以195元加購小米延長線。消費滿8,000元，即可加購Redmi Buds 4 Lite或Xiaomi智慧攝影機標準版2K。消費滿12,000元，可以695元輕鬆加購Redmi Watch 3 Active。購買任意手機/平板滿3,295元，即可加購Xiaomi Watch S3、滿1195元即可加購Xiaomi手環7 Pro。此外，活動期間只要消費單筆訂單滿2,000元，還有機會抽到最新發表的Xiaomi體脂計S400。
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