快訊

高股息ETF老大哥配息金額也調升 0056年化配息率上看7.3%

31歲女警陳屍車中…曾攻讀碩士 警大證實「違反校規」勒令退學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米「米粉節」今晚開跑 首款體脂計495元親民價 另有百款商品優惠最高直降3.2萬

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
米粉節Xiaomi多款顯示器全新推出，輕鬆應對不同家居、辦公需求。記者黃筱晴／攝影
米粉節Xiaomi多款顯示器全新推出，輕鬆應對不同家居、辦公需求。記者黃筱晴／攝影

米粉們訂鬧鐘囉！年度強檔「小米米粉節」4月1日晚間20:00至4月16日23:59盛大登場，除了寵粉加碼推出Redmi Note 13 Pro+全新米粉定製色「幻影銀」外，更陸續開賣「Xiaomi體脂計 S400」、「Xiaomi電腦螢幕A24i」、「Xiaomi掃拖機器人 X20+」、「Xiaomi無線吸塵器 G20 Lite」、「Xiaomi電競曲面螢幕G34WQi」等眾多新品。同步祭出上百款商品優惠不手軟，手機最高省4,000元、86型顯示器最高直降32,000元、掃拖機器人最高降幅也有14,000元。4月1日晚間20:00鎖定官網還有2024米粉節直播，領現金券再抽體脂計、智慧手錶等新品大獎。

現代人越來越關注體態與個人健康，Xiaomi體脂計S400全新升級身體組成檢測功能與整合米家App，並採用大直徑電磁貼片，透過高低雙頻交流電穿透細胞膜，精準測量細胞內液和細胞外液的電阻抗值，從而掌握體脂肪、水含量與肌肉量等身體資料，單次測量即可生成25項身體組成指標，最多還可儲存36位家庭成員資訊，售價僅495元，功能卻直逼市面上高價體脂計。另外，居家清潔方面也推出2款新品，掃拖機器人X20+與無線吸塵器G20 Lite，全方位滿足地面、縫隙死角清潔需求。

米粉節另主打Redmi Note 13 Pro+ 5G「幻影銀」米粉定製新色，提供12GB+512GB 容量版本，售價12,999元，指定通路購機即贈Xiaomi行動電源 10000 22.5W，同時提供YouTube Premium免費試用2個月，還能擁有LiTV電視頻道餐1個月，另可享6個月內1次免費螢幕維修服務、購機抽免單等超值活動。

小米米粉節期間開放積分會員以積分兌換現金券最高850元，4月2日到4月16日，消費滿5,000元，可以195元加購小米延長線。消費滿8,000元，即可加購Redmi Buds 4 Lite或Xiaomi智慧攝影機標準版2K。消費滿12,000元，可以695元輕鬆加購Redmi Watch 3 Active。購買任意手機/平板滿3,295元，即可加購Xiaomi Watch S3、滿1195元即可加購Xiaomi手環7 Pro。此外，活動期間只要消費單筆訂單滿2,000元，還有機會抽到最新發表的Xiaomi體脂計S400。

年度強檔優惠「2024小米米粉節」於4月1日晚間盛大開跑，多款商品最高直降破萬。圖／小米台灣提供
年度強檔優惠「2024小米米粉節」於4月1日晚間盛大開跑，多款商品最高直降破萬。圖／小米台灣提供
智慧家居再添生力軍，Xiaomi體脂計S400採用雙頻精準測量，單一設備就能儲存最多36位家庭成員資訊，一機掌握全家健康狀況。記者黃筱晴／攝影
智慧家居再添生力軍，Xiaomi體脂計S400採用雙頻精準測量，單一設備就能儲存最多36位家庭成員資訊，一機掌握全家健康狀況。記者黃筱晴／攝影
Xiaomi體脂計S400量測後可從App檢視多項身體組成資訊。記者黃筱晴／攝影
Xiaomi體脂計S400量測後可從App檢視多項身體組成資訊。記者黃筱晴／攝影
居家清潔類推出掃拖機器人X20+與無線吸塵器G20 Lite雙新品，全方位滿足地面、縫隙死角清潔需求。記者黃筱晴／攝影
居家清潔類推出掃拖機器人X20+與無線吸塵器G20 Lite雙新品，全方位滿足地面、縫隙死角清潔需求。記者黃筱晴／攝影
Redmi Note 13 Pro+ 5G搭上米粉節推出「幻影銀」米粉定製新色，提供12GB+512GB容量版本，售價12,999元。記者黃筱晴／攝影
Redmi Note 13 Pro+ 5G搭上米粉節推出「幻影銀」米粉定製新色，提供12GB+512GB容量版本，售價12,999元。記者黃筱晴／攝影
新一代居家清潔神器Xiaomi無線吸塵器 G20 Lite擁有18,000Pa超強吸力，搭配5重過濾系統，維護居家潔淨更安心。圖／小米台灣提供
新一代居家清潔神器Xiaomi無線吸塵器 G20 Lite擁有18,000Pa超強吸力，搭配5重過濾系統，維護居家潔淨更安心。圖／小米台灣提供

G20 X 售價

延伸閱讀

小米年度強檔米粉節登場 祭出優惠搶攻消費者荷包

米酵菌酸產生有3條件 王必勝：考慮改名避污名食材

「對不起軍兒」… 凱迪拉克新車海報 暗諷小米SU7、雷軍

小米電動車熱賣 鴻海、胡連、凡甲打入SU7供應鏈業績添力道

相關新聞

《神之雫》作者命名！智利「銀之雫葡萄酒」登陸台灣

來自智利瑪帝酒莊的「銀之雫葡萄酒」，是目前世界上唯一使用清酒酵母發酵的葡萄酒，獨特的吟釀香氣，展現出有別於一般葡萄酒的雅...

全家聯手3大宮廟獨賣「女神保庇卡」張張回饋11% 澎湖花火節必吃「仙人掌霜淇淋」4/20重磅回歸

一年一度「瘋媽祖」，全台規模最大的大甲媽祖遶境盛事將於4月5日起駕，全家便利商店瞄準「女神商機」，攜手大甲鎮瀾宮、新港奉...

小米「米粉節」今晚開跑 首款體脂計495元親民價 另有百款商品優惠最高直降3.2萬

米粉們訂鬧鐘囉！年度強檔「小米米粉節」4月1日晚間20:00至4月16日23:59盛大登場，除了寵粉加碼推出Redmi ...

麥當勞「金黃地瓜條」將下架 新版「捲捲薯」限時接力

想吃要把握機會！麥當勞所推出的「金黃地瓜條」，近期傳出即將停售的消息。對此，麥當勞表示，「金黃地瓜條」預計販售至4月23...

Converse再攜手人氣設計師 重新詮釋「合二為一」解構經典鞋款

如果想入手獨特外觀與經典並存的潮鞋，相信Converse再度與中國大陸設計師品牌FENG CHEN WANG合作的2-in-1 CHUCK 70概念設計就是最好選擇。設計師將兩雙鞋款，解構之後再拼接成一雙鞋，體現「合二為一」的理念，讓人難忘其獨特。

TOMMY HILFIGER再邀韓團STRAY KIDS拍形象大片 Felix、鉉辰散發致命吸引力！

美國時尚品牌TOMMY HILFIGER去年秋季首度與韓國第五代男子團體STRAY KIDS合作拍攝形象廣告，既有效轉化成銷售成績，更引起熱烈討論。於是這季雙方再度攜手，重新詮釋對現代經典學院風格最初的理念，人氣成員們Felix、鉉辰更是帥出新高度！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。