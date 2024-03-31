15款特色沙瓦 時尚居酒屋「inari」插旗新光三越A9

在台北信義商圈逛街時，想要順便小酌一杯嗎？繼2023年開設精緻燒鳥餐廳「fumée」後，MMHG湘樂餐飲集團於台北新光三越A9館打造全新品牌「inari 現代居酒屋」，提供揉合日洋手法的下酒料理，並有15款特調沙瓦與多款精選佳釀，為夜生活增添精彩。

inari 將於4月2日正式開幕。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供

由林泉所創立的「MMHG 湘樂餐飲集團」，擁有名列「亞洲50最佳餐廳」之一的「MUME」，另還有「baan Taipei」、「COAST」、「fumée」等多個品牌。即將於4月2日正式開幕的「inari 現代居酒屋」，以傳統的居酒屋、酒場氛圍為基礎，並且加入西式料理的靈魂、時髦酒吧的情調，呈現出輕鬆與精緻兼具的個性；並以作為軟隔間的竹簾、暖簾，還有柔和燈光、上掀式的屋簷、鍍銀浪板、卡座沙發等屋台元素，在百貨內點綴出酒食空間的溫暖感。

inari 店內空間兼具復古與時尚情懷。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供

「inari」為「稻荷」之意，乃是日本文化中，負責掌管稻作與農業的大神，也是日本最具親和力、最生活化的神祇。Inari即是希望能夠將美食滲入民眾的日常，故以Inari為名。例如「煙燻蛋馬鈴薯沙拉 」，以日式居酒屋必備的馬鈴薯沙拉為發想，並混入醃漬小黃瓜、洋蔥、明太子以及煙燻蛋，在日常感中帶來風味變化。同時外層並覆蓋上台式肉紙，增添口感與在地情懷，每份240元。

煙燻蛋馬鈴薯沙拉，240元。記者陳睿中／攝影 鹽昆布季節生菜沙拉，280元。記者陳睿中／攝影

針對女性客群設計的「鹽昆布季節生菜沙拉」，將時令生菜以麻油、鹽昆布調味，爽口解膩。若仔細翻找，還可找到小貓造型的紅心蘿蔔片，乃是主廚的小巧思，每份280元。帶有中華料理風格的「酒醉胭脂蝦」，採上海醉蝦的作法，藉由紹興酒、蔥、薑、蒜、辣椒將活蝦泡醉入味，鹹香中帶著鮮度，每份520元。

酒醉胭脂蝦，520元。記者陳睿中／攝影 牛肚味噌煮，350元。記者陳睿中／攝影

「牛肚味噌煮」是將味噌煮物加入西餐思維進行變化。先將信州白味噌、柴魚高湯，搭配洋蔥、紅蘿蔔、豆麩等食材燉煮，取其湯汁，再配上牛肚燉煮入味，吃得到牛肚軟彈的口感與醇厚風味，每份350元。同樣帶有西餐風格的「油封雞肝」，將雞肝以油封方式處理，再以醬油、味醂、清酒、高湯調味，搭配牛蒡絲、蘿蔔絲，並且淋上油醋醬增香，每份280元。

油封雞肝，280元。記者陳睿中／攝影 米莫雷特起司青花筍，180元。記者陳睿中／攝影

「米莫雷特起司青花筍」則是借鏡亦是傳統烤蘆筍，將碳烤青花筍灑上米莫雷特起司，提昇榛果香氣與鹹香，每份180元。除此之外，inari也提供有「鱒魚卵茶碗蒸」、「海膽烏龍麵」、「豬排三明治」、「唐揚雞佐芥末美乃滋」等不同餐點。

海膽烏龍麵，850元。記者陳睿中／攝影 唐揚雞佐芥末美乃滋，280元。記者陳睿中／攝影

除了約30款的餐點之外，店內也提供日本九、燒酎、威士忌等飲品。其中最大特色，就是順應日本流行所推出的「檸檬沙瓦系列」，不單是調味變化，還加入調酒的概念，共計有蜂蜜檸檬沙瓦、海鹽檸檬沙瓦、山椒檸檬沙瓦、桂花烏龍檸檬沙瓦、龍舌蘭檸檬沙瓦等15種選擇，滿足不同的喜好。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【inari 現代居酒屋】 地址：台北市信義區松壽路9號6樓（新光三越A9館） 電話：02-2720-1168

蟹肉春捲，300元。記者陳睿中／攝影

干貝佐紫蘇油醋，380元。記者陳睿中／攝影

炙燒牛菲力佐生蛋黃，480元。記者陳睿中／攝影