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限時4天！燦坤加碼快閃促銷全館6.9折起 「Apple激安72小時」買MacBook正是時候

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤「Apple激安72小時」3月29日至3月31日開跑，筆電、手機、平板、耳機通通本月最低價。圖／燦坤提供
燦坤「Apple激安72小時」3月29日至3月31日開跑，筆電、手機、平板、耳機通通本月最低價。圖／燦坤提供

台北電器空調影音3C大展世貿一館登場，燦坤也宣布重磅加碼「春季3C家電大展」，發起限時4天超級促銷，活動自即日起至4月1日快閃登場，全館3C家電6.9折起，最高現省14萬元。指定品牌商品滿額送最高2,598元現金折價券，買Panasonic、Sony、Samsung、LG、聲寶、日立等指定國際大牌家電加碼抽免單，最高享10萬元整單免費。此外，空調、冰箱、洗衣機、電視4大類家電，安裝完成還有6,000元購物金免費送，另外再抽價值1萬元的燦坤K幣。

燦坤空調早鳥期間享免費到府場勘以及「熊速配」今天買、明天裝。圖／燦坤提供
燦坤空調早鳥期間享免費到府場勘以及「熊速配」今天買、明天裝。圖／燦坤提供

另外，果粉夠機不可錯過燦坤「Apple激安72小時」，即日起至3月31日於指定門市Apple專櫃正式開跑，限時3天多種筆電、手機、平板、耳機通通本月最低價。指定款MacBook Air M2限時直降2,000元，iPad指定款下殺9折起，iPhone 15系列指定機種及Apple Watch全系列最高現折8%，AirPods 2nd限時活動價只要3,699元，全系列副廠蘋果主機周邊優惠價帶著走。全館Apple商品消費滿3,000元即可抽Beats Studio Buds+耳機，舊換新再享估價加碼10%折抵優惠；選購MacBook或iPad商品凡符合教育價資格，還可享有教育價雙重折抵優惠。

燦坤「春季3C家電展」限時4天超級促銷活動自3月29日至4月1日快閃登場，全館3C家電6.9折起。圖／燦坤提供
燦坤「春季3C家電展」限時4天超級促銷活動自3月29日至4月1日快閃登場，全館3C家電6.9折起。圖／燦坤提供

活動期間刷3C家電神卡「台新X燦坤生活聯名卡」滿2.5萬元，不限品項現折1,100元，額外綁定燦坤APP還送500元APP專屬券，新申辦卡友任刷1筆再抽10,000燦坤K幣；刷指定7大銀行信用卡，指定品牌商品滿8,000元加碼直接再折500元；活動期間不論新舊會員，首次綁定燦坤APP還可抽688燦坤K幣。

14吋MacBook Pro M3 512GB折後價64,308元。圖／燦坤提供
14吋MacBook Pro M3 512GB折後價64,308元。圖／燦坤提供

3C 燦坤

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