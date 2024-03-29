限時4天！燦坤加碼快閃促銷全館6.9折起 「Apple激安72小時」買MacBook正是時候

台北電器空調影音3C大展世貿一館登場，燦坤也宣布重磅加碼「春季3C家電大展」，發起限時4天超級促銷，活動自即日起至4月1日快閃登場，全館3C家電6.9折起，最高現省14萬元。指定品牌商品滿額送最高2,598元現金折價券，買Panasonic、Sony、Samsung、LG、聲寶、日立等指定國際大牌家電加碼抽免單，最高享10萬元整單免費。此外，空調、冰箱、洗衣機、電視4大類家電，安裝完成還有6,000元購物金免費送，另外再抽價值1萬元的燦坤K幣。

燦坤空調早鳥期間享免費到府場勘以及「熊速配」今天買、明天裝。圖／燦坤提供

另外，果粉夠機不可錯過燦坤「Apple激安72小時」，即日起至3月31日於指定門市Apple專櫃正式開跑，限時3天多種筆電、手機、平板、耳機通通本月最低價。指定款MacBook Air M2限時直降2,000元，iPad指定款下殺9折起，iPhone 15系列指定機種及Apple Watch全系列最高現折8%，AirPods 2nd限時活動價只要3,699元，全系列副廠蘋果主機周邊優惠價帶著走。全館Apple商品消費滿3,000元即可抽Beats Studio Buds+耳機，舊換新再享估價加碼10%折抵優惠；選購MacBook或iPad商品凡符合教育價資格，還可享有教育價雙重折抵優惠。

燦坤「春季3C家電展」限時4天超級促銷活動自3月29日至4月1日快閃登場，全館3C家電6.9折起。圖／燦坤提供