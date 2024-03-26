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台日雙鐵觀光促進紀念 南港車站展雙鐵沿線名勝景點

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台日觀光友好推廣的展覽會場新設祈福木卡（繪馬）掛架，將在臉書抽出幸運者寄出雙鐵紀念版的祈福木卡來掛上。圖／台鐵公司提供
台日觀光友好推廣的展覽會場新設祈福木卡（繪馬）掛架，將在臉書抽出幸運者寄出雙鐵紀念版的祈福木卡來掛上。圖／台鐵公司提供

台日雙鐵（台鐵、東武鐵道）2015年12月18日簽訂雙鐵友好協議，更將南港車站作為台日觀光友好推廣的展覽會場，今年更將台日雙鐵沿線的車站及附近知名寺廟放入圖中，藉由從遊戲中認識台日各名勝景點。日本東武鐵道的埼玉縣「東武大宮車站」站長熊倉与一今也來台參與揭幕儀式，氣氛熱絡。

台鐵公司表示，台日雙鐵（台鐵、東武鐵道）2015年12月18日簽訂雙鐵友好協議推出交換乘車券以來，連續幾年舉辦促進台日觀光友好的交流活動。於2019年首次於南港車站舉辦「台日雙鐵友好大樹燈座贈燈儀式」後，南港車站已成為促進台日觀光友好推廣的展覽會場，東武鐵道亦連續多年進行會場更新。

台鐵公司指出，繼2023年「搭鐵道暢遊台日雙鐵沿線名勝 鐵道周遊地圖遊戲」，今年更將台日雙鐵沿線的車站及附近知名寺廟放入圖中，藉由從遊戲中認識及欣賞台日各名勝景點。會場有台鐵的「EMU3000型新城際列車」及東武「SPACIA X 新型電車」，新製作親子喜愛的小火車遊戲台。

日本東武鐵道的埼玉縣「東武大宮車站」站長熊倉与一今也來台參與揭幕儀式，熊倉站長ㄧ生為鐵道員，即將退休的他，更帶來日本牛嶋神社的平安符送給南港車站站長陳建銓。

台鐵局也說，此次會場也新設祈福木卡（繪馬）掛架，將在臉書抽出幸運者寄出雙鐵紀念版的祈福木卡來掛上。此外，「台日觀光友好交流」臉書粉專也舉辦「臺日雙鐵車站攝影比賽徵件」活動，提供多項好禮贈送，活動詳情可至臉書（https://reurl.cc/g4bAWz）查詢。

台日觀光友好推廣的展覽會場今年將台日雙鐵沿線的車站及附近知名寺廟放入圖中，藉由從遊戲中認識及欣賞臺日各名勝景點。圖／台鐵公司提供
台日觀光友好推廣的展覽會場今年將台日雙鐵沿線的車站及附近知名寺廟放入圖中，藉由從遊戲中認識及欣賞臺日各名勝景點。圖／台鐵公司提供

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