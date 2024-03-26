台日雙鐵觀光促進紀念 南港車站展雙鐵沿線名勝景點

台日雙鐵（台鐵、東武鐵道）2015年12月18日簽訂雙鐵友好協議，更將南港車站作為台日觀光友好推廣的展覽會場，今年更將台日雙鐵沿線的車站及附近知名寺廟放入圖中，藉由從遊戲中認識台日各名勝景點。日本東武鐵道的埼玉縣「東武大宮車站」站長熊倉与一今也來台參與揭幕儀式，氣氛熱絡。

台鐵公司表示，台日雙鐵（台鐵、東武鐵道）2015年12月18日簽訂雙鐵友好協議推出交換乘車券以來，連續幾年舉辦促進台日觀光友好的交流活動。於2019年首次於南港車站舉辦「台日雙鐵友好大樹燈座贈燈儀式」後，南港車站已成為促進台日觀光友好推廣的展覽會場，東武鐵道亦連續多年進行會場更新。

台鐵公司指出，繼2023年「搭鐵道暢遊台日雙鐵沿線名勝 鐵道周遊地圖遊戲」，今年更將台日雙鐵沿線的車站及附近知名寺廟放入圖中，藉由從遊戲中認識及欣賞台日各名勝景點。會場有台鐵的「EMU3000型新城際列車」及東武「SPACIA X 新型電車」，新製作親子喜愛的小火車遊戲台。

日本東武鐵道的埼玉縣「東武大宮車站」站長熊倉与一今也來台參與揭幕儀式，熊倉站長ㄧ生為鐵道員，即將退休的他，更帶來日本牛嶋神社的平安符送給南港車站站長陳建銓。