等了20年！麥當勞「照燒豬肉堡、板烤鷄腿堡」回歸

真的回來了！麥當勞宣佈，將於3月27日、4月10日限期復刻「板烤鷄腿堡」與「照燒豬肉堡」2大經典產品，其中「照燒豬肉堡」更是睽違20餘年後首度重返市場。同時「焦糖冰奶茶」也將於3月27日起回歸菜單長期供應，讓粉絲能夠重新享受記憶中的滋味。

即將於3月27日復刻登場的「板烤鷄腿堡」，選用原塊去骨鷄腿排，經雙面煎製再淋上秘製燒烤醬，並搭配新鮮萵苣與長型芝麻麵包，單點84元，經典套餐149元。另外還有「板烤鷄腿堡還你套餐」，內含板烤鷄腿堡、中薯、焦糖冰奶茶，每套177元。

至於已經消失20餘年的「照燒豬肉堡」，也將於4月10日起首次復刻重現。選用厚實豬腿肉排，浸入特調日式照燒醬，並搭配萵苣與特製醬汁，有著多層次的滋味。單點84元、經典套餐149元。「照燒豬肉堡還你套餐」內含照燒豬肉堡、中薯、焦糖冰奶茶，每套177元。自3月27日起，「焦糖冰奶茶」也將回歸常態供應菜單，單點66元。

除此之外，還有一次能夠品嚐兩款經典的「經典復刻分享盒」，內含漢堡2份（任選板烤鷄腿堡/照燒豬肉堡）、20塊麥克鷄塊、大薯2包，優惠價430元，並可享加購指定飲品買1送1。至於「經典復刻分享餐」內含漢堡2份（任選板烤鷄腿堡/照燒豬肉堡）、20塊麥克鷄塊、大薯2包、38元冷/熱飲2杯，歡樂送優惠價500元，現省104元。

3月27日至3月31日期間，麥當勞app也推出嘗鮮優惠券，購買「板烤鷄腿堡還你套餐」，原價177元，特價149元。單點焦糖冰奶茶，原價66元，特價59元。4月10日至4月14日期間，購買「照燒豬肉堡還你套餐」，原價177元，特價149元。單點焦糖冰奶茶，原價66元，特價59元。售完為止。